Braskem abre vagas para a Campanha de Estágio 2025

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, acaba de lançar sua campanha de estágio 2025. O programa anual busca engajar os estudantes universitários e do ensino técnico, de todas as idades e tem forte compromisso com diversidade, equidade e inclusão, além de contribuir para o desenvolvimento local das comunidades do entorno das unidades da companhia.

São mais de 250 vagas abertas nos estados de São Paulo, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Só em São Paulo são 130 vagas, sendo 27 no ABC, 13 em Paulínia, três em Cubatão e as demais em São Paulo.

“Estagiar na Braskem tem sido uma experiência transformadora e enriquecedora, pois tenho a possibilidade de me desenvolver ao lado de grandes profissionais, ter autonomia nas atividades e obter responsabilidades para meu crescimento profissional e pessoal. Me sinto grata por estagiar em uma empresa que preza pelo protagonismo de cada história, pela segurança, bem-estar e pela diversidade, equidade e inclusão. Aqui, sou constantemente incentivada e encorajada, vivo uma experiência repleta de aprendizados em cada desafio!” nos conta Wynny Aparecida de Oliveira Raimundo, estagiária da área de Relações Institucionais da Braskem São Paulo.

O Programa de Estágio da Braskem tem duração de até dois anos, com início a partir de 2025. As vagas são para estudantes de nível universitário, a partir do segundo ano (4º período) de bacharelado ou tecnólogo, cursando Engenharia (todas), Química, Administração, Relações Internacionais, entre outros. Já os estudantes de nível técnico precisam ter, no mínimo, um ano de vínculo com a instituição de ensino nos cursos de Química, Mecânica, Eletrônica, Segurança do Trabalho, entre outros. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de setembro no link: estagiobraskem.com.br

As pessoas selecionadas no Programa de Estágio terão acesso a benefícios como transporte, alimentação e plano de saúde, além de uma bolsa-auxílio competitiva. O programa visa também proporcionar desafios crescentes de aprendizado por meio da vivência no ambiente corporativo e industrial. A pessoa estagiária contará com o apoio e o acompanhamento de uma liderança educadora que vai orientá-la durante o estágio, promovendo desenvolvimento e crescimento profissional.

“A Braskem tem priorizado cada vez mais a diversidade e a inclusão de iniciativas como o Programa de Estágio. Queremos oferecer oportunidades para que estudantes trabalhem em suas áreas e sejam inseridos no mercado neste momento em que também estão absorvendo o conteúdo acadêmico, contribuindo para o direcionamento de carreira e formação do profissional”, comenta Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem na Região Sudeste.