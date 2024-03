Braskem abre portas para comunidade do ABC

É cada vez mais comum empresas tradicionais investirem em programas para receber o público externo. Iniciativas como essa têm como objetivo estreitar, aproximar e fortalecer relações com a comunidade do entorno das fábricas e proporcionar conhecimento. Um bom exemplo dessas ações é o programa “Formando Laços”, iniciado em 2002 pela Braskem que tem como objetivo oferecer visitas presenciais na unidade industrial do ABC para diversos públicos, como moradores locais, estudantes universitários, instituições governamentais e não governamentais, imprensa, entre outros.

Durante a visita, os participantes têm a oportunidade de conhecer a cultura organizacional da empresa e seus processos de produção, buscando manter um canal de diálogo aberto com a comunidade onde está inserida. A companhia abre as portas das unidades industriais nos dias úteis e em horários comerciais. Porém, em 2023, o programa foi ampliado também para as visitas noturnas e aos sábados, com o intuito de facilitar o acesso a toda sociedade.

Formado por um grupo de no máximo 20 pessoas, as visitas têm duração de 2h e contam com um tour guiado. Durante as visitas, monitores capacitados e integrantes de diversos setores, compartilham conhecimentos técnicos e práticos sobre o processo de produção, as tecnologias e as políticas de saúde, segurança e meio ambiente, assim como algumas iniciativas de responsabilidade social promovidas pela Braskem na região, promovendo uma experiência enriquecedora.

“O ‘Formando Laços’ estreita o relacionamento que buscamos ter com a comunidade e que consideramos ser fundamental para uma atuação ética e responsável. Queremos estar cada vez mais próximos da comunidade e abrir as nossas portas em diferentes dias e horários, mostrando a constância de nossos processos”, explica Thais Rodrigues, Coordenadora de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.

Desde sua criação, mais de 7.796 pessoas participaram do projeto em mais de 375 visitas nos últimos 10 anos. Apenas em 2023, a Braskem recebeu 3.161 visitantes em 175 visitas e investiu mais de 407 mil reais no programa, reafirmando seu compromisso com a comunidade local. O programa “Formando Laços” também é apresentado em instituições com objetivo de esclarecer sobre os processos de uma indústria petroquímica além de mostrar os diversos projetos oferecidos pela companhia para comunidade do entorno do Polo.

Para Edileuza Santos, moradora do Grande ABC, participar do programa foi uma experiência única e muito valiosa “Ter uma empresa que abre as portas para que possamos desmistificar o que durante anos ouvimos de ruim sobre ela e ver quantas coisas legais ela faz para os bairros do entorno. Aprendi muito com as informações e esclarecimentos adquiridos durante a visita. Como sempre é uma alegria participar desses projetos.”

Os interessados em conhecer a unidade da Braskem no Polo Petroquímico de Capuava (ABC Paulista) podem agendar as visitas pelo site da empresa com horários disponíveis às segundas-feiras, das 19h às 21h; quartas e quintas-feiras, das 9h às 11h; e quinzenalmente, aos sábados, das 9h às 11h.