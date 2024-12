Braskem abre inscrições para curso de Qualificação Profissional

Com o objetivo de apoiar e gerar novas oportunidades para a qualificação e inserção de pessoas no mercado de trabalho, a Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, está com inscrições abertas para o curso de Auxiliar de Logística/Operador de Empilhadeira.

A iniciativa, fruto de uma parceria com o SENAI de Mauá, visa transformar a realidade da comunidade próxima ao Polo Petroquímico do Grande ABC promovendo a inclusão social de forma qualificada, desenvolvendo habilidades sociais e competências profissionais, por meio de capacitação profissional e da abordagem de temas transversais relacionados à formação cidadã elevando o potencial de empregabilidade dos participantes.

Durante o curso, os participantes terão aulas teóricas e práticas sobre Código de Trânsito Brasileiro, Segurança no Trabalho, Legislação-Normas Aplicáveis para Empilhadeira, Técnicas de Operação de Empilhadeira, Mundo do Trabalho, Gestão Comportamental no Trabalho, Desenvolvimento de Carreira, Valores Éticos e Morais Relacionados ao Trabalho, Comunicação, Oralidade, entre outros.

Com uma carga horária total de 160 horas, a duração estimada do curso é de aproximadamente dois meses. As aulas começam no dia 20 de janeiro e serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h (manhã) e das 13h às 17h (tarde).

Os interessados precisam ter mais de 18 anos, possuir no mínimo o Ensino Fundamental 1 completo, possuir Carteira Nacional de Habilitação (no mínimo B) e ser residente do entorno do Polo Petroquímico do Grande ABC.

As inscrições estão abertas até o dia 20 de dezembro e podem ser feitas no link.

“Estamos felizes em iniciar mais uma edição do programa de Qualificação Profissional, além de promover a inclusão social de forma qualificada, essa iniciativa reforça o compromisso da Braskem em contribuir com o desenvolvimento da comunidade onde atua”, destaca Alexandra Calixto Gioso, Gerente de Relações Institucionais da Braskem Sudeste.