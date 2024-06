Brasilianista James Green faz tour pelo Brasil

O brasilianista James Green estará no Brasil para uma série de eventos em diversas cidades. O pesquisador, que é professor de História Moderna da América Latina na Brown University, EUA, lançou recentemente a coletânea de ensaios Escritos de um viado vermelho. Ele já passou por São Paulo, onde participou de debate na Casa Queer e desfilou no trio Elétrico da AIDS Healthcare Foundation, durante a 28ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Agora, segue para o Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte nos próximos dias, onde também tem uma intensa agenda.

Ao longo deste livro, que reúne textos revisitados e artigos inéditos, o autor analisa o surgimento do movimento LGBTQIA+ no Brasil nos anos finais da ditadura, a tensão nas relações entre esses ativistas e a esquerda, as relações entre Brasil e Estados Unidos durante o regime ditatorial brasileiro, a importância de arquivos para pesquisas históricas, o ativismo político contemporâneo e as mudanças e permanências no Brasil atual, fortemente ligadas ao passado do país.

Referência na área, Green viveu no Brasil entre 1976 e 1982, durante a ditadura civil-militar, e sua trajetória esteve sempre ligada ao ativismo pelos direitos LGBTQIA+ e à defesa da democracia no Brasil.

Confira a programação abaixo:

RIO DE JANEIRO

11 de junho, terça-feira, às 18h: Museu da República

Conferência A Contribuição do Movimento LGBTI+ para a República Brasileira

Rua do Catete, 153 | Catete | Rio de Janeiro (RJ)

13 de junho, quinta-feira, às 19h: Livraria da Travessa Botafogo

Lançamento e sessão de autógrafos

Rua Voluntários da Pátria, 97 | Botafogo | Rio de Janeiro (RJ)

BRASÍILIA

18 de junho, terça-feira, às 17h30: UnB

Mesa-redonda e lançamento do livro

Sala de Reuniões da Associação dos Docentes da UnB

Campus Universitário Darcy Ribeiro

Universidade Federal de Brasília

Gleba A | Casa do Professor | Área 1 | Asa Norte | Brasília (DF)

21 de junho, sexta-feira, às 18h30: Espaço Cultural Renato Russo

Mesa-redonda e lançamento do livro

Espaço Cultural Renato Russo

Comércio Residencial Sul 508 | Bloco A | Asa Sul | Brasília (DF)

MINAS GERAIS

24 de junho, segunda-feira, às 17h: UFMG

Conferência Resistência à ditadura, a Geração 77 e a militância do Movimento Homossexual

Auditório Bicalho | Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich)

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Av. Presidente Antonio Carlos, 6627 | Pampulha | Belo Horizonte (MG)

27 de junho, quinta-feira, às 19h: Madame Geneva

Sessão de autógrafos

Madame Geneva

Rua Elias Antônio Jorge, 21A | Luxemburgo | Belo Horizonte (MG)

Sobre o autor



Professor de História Moderna da América Latina e de História e Cultura no Brasil na Brown University (Estados Unidos). Foi um dos fundadores e diretores da Iniciativa do Brasil na mesma instituição. Ele criou uma ampla rede de ativismo acadêmico tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, assim como liderou o projeto Open Archive que tornou público mais de 50.000 documentos do governo estadunidense produzidos durante a ditadura militar brasileira. Green é um dos brasilianistas mais reconhecidos da atualidade, tendo vivido no Brasil entre 1976 e 1982, e sua trajetória esteve sempre ligada ao ativismo na luta por direitos LGBT+ e pela defesa da democracia no Brasil. Pela Editora Unesp, publicou o livro Além do Carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil no século XX, em 2000, tendo uma 3ª edição revista e ampliada em 2022.