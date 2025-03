Brasília Vôlei perde em casa para o Osasco por 3 sets a zero

Na última sexta-feira (21/3), o Brasília Vôlei enfrentou o Osasco em um embate decisivo realizado no Ginásio do Sesi, em Taguatinga. A partida, que marcou a despedida da equipe da Superliga, culminou em uma derrota por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/23 e 29/27. A jogadora Ana Medina se destacou mais uma vez, contribuindo com impressionantes 22 pontos durante o confronto.

Ao longo do jogo, o Brasília Vôlei demonstrou um desempenho equilibrado, mostrando resiliência e habilidade em momentos críticos. Abaixo estão os principais momentos da partida:

Primeiro Set

O início da partida foi marcado por um equilíbrio notável entre as equipes. Embora o Osasco tenha conseguido manter-se à frente no placar por um período, o Brasília Vôlei, após uma sequência defensiva eficiente, conseguiu inverter a situação e liderar até a reta final do set. No entanto, o time paulista reagiu e, com um maior volume de jogo, conquistou a vitória no primeiro set com um apertado 25 x 23.

Segundo Set

No segundo set, a dinâmica permaneceu similar ao anterior, com ambas as equipes trocando pontos de forma constante. O Brasília Vôlei chegou a abrir uma pequena vantagem de dois pontos na metade do set, mas um erro crucial de saque permitiu que o Osasco recuperasse o controle da partida e fechasse o set novamente em 25 x 23.

Terceiro Set

A terceira e última parte do jogo foi marcada por intensa competitividade. O Brasília Vôlei mostrou determinação e chegou a liderar o placar antes que o Osasco revertesse a situação para 13 x 12. A disputa seguiu acirrada até os momentos finais, onde as equipes se alternavam em pontos. Com a possibilidade de forçar um quarto set em aberto, as donas da casa tiveram oportunidades para vencer, mas acabaram sendo superadas pelo time paulista que selou a vitória com mais um set fechado em 29 x 27.

Apesar do resultado desfavorável, o Brasília Vôlei saiu de quadra com a cabeça erguida, reconhecendo seu esforço e dedicação ao longo da competição. A equipe agora se prepara para novas oportunidades no futuro.