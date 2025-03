Brasília Basquete tem noite irreconhecível e perde fora de casa no NBB

No último dia 14 de março, o Brasília Basquete enfrentou o Pato Basquete em uma partida válida pelo Novo Basquete Brasil (NBB), realizada na cidade de Pato Branco, Paraná. O time do Distrito Federal não conseguiu corresponder às expectativas e foi derrotado com um placar final de 98 a 80.

O armador Lucas foi o principal destaque da equipe visitante, contribuindo com 25 pontos e quatro assistências durante a partida.

Desempenho por Quarters

1º Quarto

A partida teve um início conturbado, com ambos os times apresentando erros nas jogadas. Nos primeiros dois minutos, nenhum ponto foi anotado. A defesa prevaleceu sobre o ataque, mas o Pato Basquete conseguiu se destacar ao fechar o quarto com uma vantagem de 25 a 15.

2º Quarto

No segundo quarto, os erros persistiram, embora o Brasília Basquete tenha demonstrado uma leve melhora no desempenho. Mesmo assim, as falhas individuais continuaram a comprometer o rendimento da equipe. Na metade do quarto, o Pato Basquete liderava com 15 a 7. A etapa finalizou com os visitantes reduzindo a diferença para apenas oito pontos, terminando em 47 a 39.

3º Quarto

Após o intervalo, a situação não se alterou significativamente, e as duas equipes continuaram trocando erros e acertos. Contudo, o Pato Basquete rapidamente reassumiu o controle do jogo e ampliou sua vantagem para 20 pontos na metade do terceiro quarto, estabelecendo um placar de 65 a 45. O Brasília demonstrava nervosismo e falhava em arremessos simples, encerrando essa etapa atrás por 75 a 58.

4º Quarto

No último período, a equipe da casa manteve um desempenho superior e o Brasília Basquete não conseguiu reagir adequadamente. O Pato Basquete chegou a uma vantagem confortável de 88 a 68 na metade do quarto. Nos minutos finais, ambas as equipes relaxaram na defesa, resultando em uma troca constante de cestas. Ao fim do jogo, o Pato Basquete confirmou sua vitória com um resultado final de 98 a 80.

O Brasília Basquete terá uma nova oportunidade de se redimir no próximo dia 17 de março, quando receberá o Botafogo Basquete na Arena BRB Nilson Nelson, às 11h.