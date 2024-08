Brasil no topo! Na semana em que o Breaking estreia no principal evento multiesportivo do mundo, São Paulo foi palco da Final Nacional do Red Bull BC One, maior campeonato de Breaking 1×1 do planeta. Sob comando de Pathy Dejesus e Uiu, a competição lotou o Auditório Ibirapuera, icônico cartão-postal do Estado, no domingo (4), para consagrar o B-Boy paraense Kley e a B-Girl brasiliense Maia como campeões brasileiros do evento, depois de batalhas de altíssimo nível – que foram transmitidas ao vivo e estão disponíveis em youtube.com/redbullbcone .

Agora, eles se preparam para representar o País na Last Chance Cypher, última etapa classificatória para a decisão mundial, que acontece dia 07 de dezembro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda por meio do link redbull.com/bcone .

“É uma responsabilidade muito grande chegar aqui no palco da final nacional e batalhar com participantes de alto nível. Agora que passou, estou me sentindo muito leve, com grandes expectativas para a Final Mundial. Já me sinto pronto para esse momento e me vejo nesse palco batalhando com os melhores do mundo”, avalia Kley.

“Eu vim pra ganhar, queria muito essa vitória e fiquei muito feliz com o torneio desse ano. Na batalha final, eu competi com uma menina que eu admiro muito, que tem uma história incrível no Brasil e que é inspiração pra mim. Batalhar na Cypher Brasil é especial porque só nós sabemos o que é ser mulher e dançar breaking no nosso país. Para mim, é uma honra estar junto com elas e fazer esse show”, avalia Maia, que representará o Brasil na etapa mundial pela terceira vez seguida.

Em 2024, o Red Bull BC One teve seletivas em Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA) e São Paulo (SP). Para chegar até o título, o B-Boy Kley venceu a última batalha contra o B-Boy Onnurb, que ficou com a segunda colocação da categoria masculina. Já a B-Girl Maia conquistou o bicampeonato nacional na competição após uma batalha acirrada contra a B-Girl Fran Killa. Todos passaram pelo crivo de um júri de peso, composto pelo B-boy venezuelano Lil G, a B-girl brasileira Miwa e o B-boy Neguin, único brasileiro e latino americano a vencer uma final mundial do Red Bull Bc One, em 2010.

Além dos vencedores, o Brasil terá outros representantes na Final Mundial: os paraenses B-Boy Leony e B-Girl Mini Japa e a paulista B-Girl Toquinha. Eles já estão classificados para a decisão mundial – sem necessidade de passar pela Last Chance Cypher – como wildcards, que são convites feitos a grandes nomes da cena para aquecer ainda mais as batalhas.

Final Mundial no Brasil

O Brasil está pronto para celebrar o Breaking e os 20 anos de história do maior campeonato mundial da modalidade. No dia 07 dezembro de 2024, a cidade do Rio de Janeiro vai sediar a final mundial do Red Bull BC One, na Farmasi Arena. Essa será a terceira vez que o Brasil receberá a fase global do torneio. Os ingressos já estão disponíveis no site: redbull.com/bcone .

Nesta etapa, os campeões nacionais passam pela Last Chance Cypher, última etapa classificatória que reúne os ganhadores de todas as Cyphers Nacionais que acontecem pelo mundo. Lá, serão classificados B-Boys e B-Girls que lutarão pelo lugar mais alto do pódio na Final Mundial.

SERVIÇO

Red Bull BC One Final Mundial

Data: 07/12/2024

Local: Farmasi Arena – Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ, 22775-040

Ingressos: Disponíveis no link redbull.com/bcone