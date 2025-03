Brasileiros mostram otimismo com a Seleção, mesmo sem Neymar

Na véspera do aguardado confronto entre Brasil e Colômbia, que ocorrerá no Estádio Mané Garrincha às 21h45 desta quinta-feira (20/3), a atmosfera entre os torcedores brasileiros é de grande expectativa e otimismo. Apesar de um desempenho aquém do esperado nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, os fãs da Seleção Canarinho mantêm a confiança em uma vitória decisiva.

Thiago Veiga, um médico de 46 anos que viajou de Goiânia para prestigiar o jogo, expressou sua crença na força da tradição brasileira. Segundo ele, mesmo sem a presença de Neymar, a equipe tem condições de superar a Colômbia. “A recepção do público local está sendo excelente. No entanto, me surpreendi com a quantidade de torcedores colombianos presentes aqui em Brasília. O Brasil é favorito por jogar em casa e pela tradição que possui. Embora não estejamos vivendo um grande momento, a torcida sempre nos impulsiona para a vitória”, declarou Thiago.

Por outro lado, Henrique Barros, que veio da cidade de São Paulo e assistirá à Seleção pela primeira vez ao vivo, compartilha uma visão ainda mais otimista. Ele acredita que a ausência de Neymar pode até beneficiar o desempenho da equipe. “Estou muito animado com esta experiência. Ao meu redor, vejo apenas rostos brasileiros radiantes com expectativa de vitória. Estou convencido de que vamos dominar o jogo, mesmo sem Neymar no campo”, afirmou Henrique.

À medida que a hora do apito inicial se aproxima, a paixão dos torcedores brasileiros por sua Seleção continua evidente, refletindo uma forte esperança de que o time possa garantir um lugar na próxima Copa do Mundo.