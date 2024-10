Brasileiros farão o maior show de ilusionismo da história na América Latina

Aclamados como os principais ilusionistas da América Latina, Henry & Klauss preparam-se para realizar uma apresentação histórica no Rio de Janeiro. Neste sábado (26/10), a dupla trará seu espetáculo “Mestres da Mágica”, inspirado na tour “Illusion Show – Uma Jornada Mágica” para a Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, em uma parceria inédita com o Disney+. O show será gravado e, nos próximos meses, estará disponível na plataforma de streaming. A data de estreia será anunciada em breve.

A apresentação promete ser uma experiência imersiva e inesquecível, integrando tecnologia de ponta, interatividade com a plateia e números mágicos que desafiam a realidade. O público presente no evento – e, depois, os assinantes do Disney+ – terão a oportunidade única de assistir uma superprodução de som, luz e efeitos visuais de altíssimo nível.

Os artistas estão prontos para escrever um novo capítulo no universo do entretenimento global ao protagonizarem o que será considerado o maior show de ilusionismo do Brasil e do continente latino-americano.

Esta performance na capital carioca se destacará por toda a sua grandiosidade, sinergia e impressionante composição de imagens, som, luz e efeitos especiais. Este evento é apresentado pelo Ministério da Cultura e PRONAC – Programa Nacional de Apoio à Cultura.

História de sucesso e inovação

Com mais de 15 anos de carreira, Henry & Klauss se destacam por suas técnicas inovadoras e habilidades que desafiam o impossível, sendo reconhecidos mundialmente. A dupla já se apresentou em mais de 20 países, impactando mais de 2,5 milhões de pessoas e conquistando dois recordes no Guinness Book. Eles também são os primeiros brasileiros a ganhar o prestigiado prêmio Les Mandrake D’or, de Paris.

A inclusão do espetáculo no Disney+ marca mais um capítulo na trajetória dos ilusionistas, que têm uma longa lista de participações em produções internacionais, incluindo o America’s Got Talent, onde encantaram a plateia no Dolby Theatre, palco onde acontece, inclusive, a cerimônia do Oscar®.

“Essa colaboração com o Disney+ é a realização de um sonho para nós. Queremos que o público se entregue à diversão e viva o impossível à sua frente, com efeitos interativos e grandes ilusões“, comentam Henry & Klauss.

Sobre o espetáculo “Mestres da Mágica” em “Illusion Show – Uma Jornada Mágica”

Em Illusion Show – Uma Jornada Mágica, Henry & Klauss apresentam números que desafiam as leis da realidade, como levitação, teletransporte e escapismo. O show, além de trazer muita emoção e interação com o público, utiliza alta tecnologia para criar experiências sensoriais únicas, provando que o impossível é apenas uma ilusão.

Serviço Rio de Janeiro

“Mestres da Mágica”, inspirado na tour “Illusion Show – Uma Jornada Mágica” com Henry & Klauss

Data: 26 de outubro de 2024

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Horários: Abertura: 18h30 – Início: 20h

Valores: a partir de R$40,00 + taxas

Planejamento Cultural: Opus Entretenimento

Realização: Henry & Klauss

Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – União e Reconstrução

PRONAC 235829

Classificação etária: Livre

Setores:

Cadeira Platinum: a partir de R$95,00 + Taxas

Arquibancada Nível 1: a partir de R$70,00 + Taxas

Arquibancada Nível 3: a partir de R$40,00 + Taxas

Camarote: a partir de R$125,00 + Taxas

Vendas on-line: https://www.ticket360.com.br/evento/28055/ingressos-para-henry-e-klauss-illusion-show-uma-jornada-magica

