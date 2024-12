Brasileiros envolvidos em atos golpistas fogem para o Peru

A Polícia Federal (PF) comunicou ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a fuga de quatro brasileiros, denunciados por sua participação nos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, que agora se encontram no Peru. As informações foram obtidas através de um intercâmbio com as autoridades peruanas, facilitado pela Interpol.

De acordo com os relatos, um dos indivíduos entrou no Peru via Bolívia, enquanto os outros três ingressaram pelo Chile. Eles fazem parte de um grupo maior que inclui 61 brasileiros que fugiram para a Argentina com o objetivo de evitar processos judiciais relacionados a crimes contra o Estado Democrático de Direito.

As quatro pessoas em questão enfrentam ações penais no STF, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Em uma decisão anterior, o magistrado havia solicitado a extradição dos brasileiros que estavam na Argentina.

Processo de extradição

Conforme o ofício enviado pela PF, todos os quatro fugitivos cruzaram a fronteira peruana em novembro deste ano. Com essa notificação, o STF deverá avaliar a possibilidade de extradição, iniciando assim o processo diplomático entre os governos brasileiro e peruano para garantir seu retorno ao Brasil.

Dentre os fugitivos, destaca-se que dois já haviam recebido condenações: um deles foi sentenciado a 2 anos e 5 meses por associação criminosa e por incitar as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais; o outro foi condenado a uma pena significativamente mais severa de 13 anos e 6 meses por golpe de Estado e associação criminosa.