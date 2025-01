Brasileiros deportados dos EUA relatam agressões em voo para o Brasil

Um grupo de brasileiros deportados dos Estados Unidos relatou ter sido alvo de agressões por parte de agentes americanos durante um voo de repatriação, que teve como primeira parada a cidade de Manaus, na noite da última sexta-feira (24). Os deportados chegaram ao Aeroporto de Confins, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (25).

Os imigrantes afirmaram que as agressões ocorreram enquanto a aeronave estava em solo no Panamá. Segundo os relatos, houve uma falha técnica em um dos motores, resultando em atraso no voo. Durante esse tempo, os deportados não foram autorizados a desembarcar e enfrentaram condições adversas, como falta de ar-condicionado e dificuldades para utilizar os banheiros ou se alimentar.

A situação se agravou quando alguns migrantes começaram a protestar, provocando uma reação violenta por parte dos agentes, que supostamente agrediram passageiros, incluindo mulheres e crianças.

Após o pouso em Manaus, a Polícia Federal foi acionada e determinou a remoção das algemas de alguns deportados.

O Itamaraty anunciou que buscará esclarecimentos junto ao governo americano sobre os maus-tratos relatados. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, reuniu-se com autoridades em Manaus para obter mais informações.

Na chegada a Confins, os deportados relataram à imprensa as agressões sofridas. Alguns exibiam marcas nas mãos e costas decorrentes do uso excessivo de algemas.

A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, destacou a gravidade das denúncias e reforçou que políticas imigratórias devem respeitar os direitos humanos.