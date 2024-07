Brasileiros da natação são punidos nas Olimpíadas

Dois atletas brasileiros da seleção de natação foram punidos por indisciplina durante as Olimpíadas.

Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos foram punidos por terem deixado a Vila Olímpica sem autorização na noite da última sexta-feira (27). A decisão foi tomada em comum acordo entre membros da comissão técnica, o chefe de equipe da natação e a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

Ana Vieira também brigou com seus treinadores e, por isso, foi desligada da delegação, enquanto Gabriel, advertido, segue em Paris. O COB informou que a atleta de 22 anos, contestou uma decisão técnica “de forma desrespeitosa e agressiva” e que vai retornar ao Brasil imediatamente.

O UOL apurou que eles saíram da Vila contra a vontade dos treinadores, visitaram a Torre Eiffel e tiraram fotos. Os dois, que formam um casal, posaram juntos embaixo do icônico monumento em uma foto que publicaram nas redes sociais

Ana Vieira discutiu com a comissão técnica após a decisão de tirar Mafê Costa do revezamento 4x100m, disputado no último sábado (27). Ela confrontou os técnicos, bateu boca e foi desrespeitosa. A comissão técnica decidiu tirá-la do grupo e repassou o caso ao COB, que oficializou a medida tomada.

Ana Carolina estava nas disputas do revezamento 4x100m livre e o 4x100m medley misto, e Gabriel participou do 4x100m livre. O chefe de equipe de natação, Gustavo Otsuka, concederá entrevista para comentar o assunto.

ATLETA ENVOLVIDA EM PANCADARIA

Ana Vieira se envolveu em uma briga no Troféu Brasil de Natação no ano passado. Ela deu um tapa na cara de Jhennifer Conceição, sua colega no Pinheiros. A confusão começou após um integrante da equipe de comunicação do clube pediu para que as atletas tirassem foto das conquistas – Ana Vieira tinha sido bronze, e Jhennifer, ouro- e teve rosto esfregado em grade.