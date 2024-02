Brasileiros confirmam força e vencem em duas categorias do maior rally da Argentina

O Brasil largou na frente e obteve virórias na primeira especial da 5ª edição do SARR – South American Rally Race, maior prova off-road da Argentina que é disputada na mesma região que sediou o Rally Dakar entre 2009 e 2019. Estreante na competição, Bruno Varela, ao lado do navegador Ênio Bozzano Júnior, brilhou e faturou ontem (2) a vitória entre os UTVs no trecho de 350km, com largada em Santiago de Estero e chegada em Catamarca.

Sylvio de Barros e o navegador Ramon Sacilotti, que correm com um Toyota GR Hilux DKR T1+ preparado pela equipe de Stock Car R.Mattheis, conquistaram o primeiro lugar na categoria Carros. Entre as motos, Marcos Antonio Pereira (KTM 450) garantiu o segundo lugar e também se destacou na principal prova do gênero na Terra do Tango.

Altitude – A disputa contou com trechos em altitude de quatro mil metros acima do nível do mar, uma condição não comum para os brasileiros – São Paulo fica a apenas 760m de altitude e o Pico da Neblina, ponto mais alto do país e situado no Amazonas, está a 2.990m. “Hoje tivemos uma especial com muitas retas e no meio do percurso acabamos pegando uma serra bem pesada. Chegamos a andar a quatro mil metros de altitude. Fisicamente, você sente a diferença pela menor densidade do oxigênio no ar, mas conseguimos superar”, comentou Bruno Varela.

Companheiro de equipe e irmão de Bruno, Gabriel Varela disputa a prova ao lado do navegador Lourival Roldan. A dupla, que foi a mais rápida no prólogo que definiu a ordem de largada, acabou tendo problemas com o motor. “A válvula wastegate, que libera o excesso dos gases da turbina do motor, se soltou e nós ficamos com pressão insuficiente no turbo por boa parte da prova. Mesmo assim terminamos em sétimo, que é um ótimo resultado em uma prova tão longa. Ainda temos muitos dias de corrida pela frente e nos sentimos muito confiantes de que temos potencial para disputar um pódio já nesta minha estreia”, avaliou Gabriel Varela.

Brasileiros – O Brasil conta com 39 representantes na corrida, sendo 15 duplas nacionais na categoria UTV e uma mista, formada pelo brasileiro André Hort e o navegador francês Adrien Metge. Na Carros, o país é representado por duas duplas, ambas com carros preparados pela equipe carioca de Stock Car R.Mattheis. Nas motos, o Brasil conta com quatro pilotos, incluindo uma mulher, Moara Sacilotti.

Júlio Cápua Ramos da Silva e Emerson Cavassin chegaram em segundo na categoria Carros, atrás dos companheiros de equipe Sylvio de Barros e Ramon Sacilotti. Nas motos, o brasileiro Marcos Antonio Pereira só não superou o argentino Martin Duplessis, vice-campeão do Rally dos Sertões e campeão latino-americano 2023, que foi o vencedor da especial desta sexta-feira.

Neste sábado (3) será realizada a segunda especial do SARR 2024. Os pilotos partem de Catamarca rumo a Belén, em um trecho marcado pelas primeiras dunas da competição. Com um total de 3.352 km, o South America Rally Race é dividido em oito especiais, com um dia de descanso e uma etapa maratona.