Brasileiro Rotax: Dudu Salamonde é campeão da Rotax Júnior Max com atuação impecável

Este sábado (7) foi especial para o piloto paulista Dudu Salamonde (DKR / RL Eng. Design / Casa Barô / Vero Coco / SOMA Blindados / Equipe TR3 / Walter Travaglini). No Kartódromo San Marino, em Paulínia-SP, ele garantiu o título do 8º Campeonato Brasileiro Rotax na categoria Júnior Max, coroando uma semana de alto nível técnico e desafios emocionantes. Com o troféu, Dudu celebra seu primeiro título nacional e marca a temporada como uma das mais importantes de sua carreira.

A competição, realizada em paralelo ao 59º Campeonato Brasileiro de Kart e ao 7º Brasileiro de Kart Endurance, reuniu os melhores pilotos do país em oito dias de intensas disputas. Dudu, que já havia comemorado o título geral da Copa São Paulo KGV na semana anterior, mostrou desde os primeiros treinos que estava focado em mais uma conquista.

“Conseguir um Campeonato Paulista e um Brasileiro no mesmo ano é incrível. Ano que vem, bora para cima. Esse ano está terminando com chave de ouro. Muito obrigado a toda minha equipe, minha família e todo mundo que torceu por mim”, comemorou Salamonde, emocionado com o título inédito.

Nos treinos livres, Dudu foi o mais rápido em três das quatro sessões, provando que tinha ritmo para brigar pela vitória. Na tomada de tempos, cravou a segunda melhor marca, garantindo um lugar na primeira fila para a largada da primeira classificatória. Embora tenha enfrentado sua única dificuldade na prova inicial, terminando em sexto lugar, ele marcou a volta mais rápida e voltou com tudo para a segunda classificatória, vencendo de forma espetacular.

Na Super Classificatória, Dudu confirmou o favoritismo com mais uma atuação impecável. Largando da primeira fila, ele dominou a prova e garantiu a pole position para a Grande Final, realizada no sábado (7). Na decisão, o piloto do kart #26 enfrentou um início complicado, caindo para o quinto lugar após a largada. Mas com ritmo consistente e determinação, recuperou posições e assumiu a liderança na sétima volta, cruzando a linha de chegada com quase cinco segundos de vantagem para o segundo colocado.

“A semana inteira consegui estar sempre muito bem, na ponta, com ótimas classificatórias, ótima Super Heat. Na final, para fechar com chave de ouro, né? título de campeão brasileiro, estou muito, muito feliz. Bora comemorar!”, disse o mais novo Campeão Brasileiro de Kart.

Com o título nacional da Rotax Júnior Max, Dudu Salamonde fecha o ano como um dos principais destaques do kartismo brasileiro, mostrando que tem talento e maturidade para seguir brilhando nas pistas. Agora, ele foca nos próximos desafios e sonha com novos horizontes no automobilismo.

8º Campeonato Brasileiro Rotax

Classificação Final – Rotax Júnior Max

1º DUDU SALAMONDE FASP 18:04,622 2º CACÁ NETO FASP a 4,344 3º NICHOLAS MARTINEZ FASP a 4,523 4º DANIEL REBOUÇAS FPARN a 4,693 5º MANU CLAUSET FASP a 12,602 6º FELIPE LANCELLOTTI FASP a 16,541 7º LUIZ LAS-CASAS FASP a 16,711 8º HENRIQUE WEISSHEIMER FAERJ a 41,323 9º PEDRO CORRÊA FASP a 9 voltas 10º LORENZO DE CASTRO FGA a 11 voltas 11º BERNARDO NAPOLEÃO FAT a 11 voltas 12º ANTONIO CLARO FGA a 14 voltas DQ EDWARD KIRST FASP a 14,065