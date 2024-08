Brasileiro perde título do boxe após nocautear argentino após sino

O boxeador brasileiro Carlos Henrique Rodrigues da Silva, mais conhecido como Carlos Henrique Pitbull, perdeu a disputa pelo título do WBO Latino, após ser desclassificado por nocautear o argentino Carlos María Alanís fora do tempo permitido da luta.

O duelo pelo cinturão da categoria superpena aconteceu no sábado (17), no estádio Cólon, em Santa Fé, na Argentina.

Pitbull e Alanís trocavam golpes no quinto round quando, nos segundos finais da disputa, o brasileiro iniciou uma sequência de socos e acabou atingindo o adversário após o sino tocar, o que é proibido pelas regras do boxe, deixando o argentino caído ao lado do juiz.

O técnico do campeão latino chegou a invadir o ringe, iniciando uma confusão entre as equipes. Porém, a arbitragem decidiu pela desclassificação do brasileiro, ficando o cinturão com o Carlos María Alanís, de 26 anos.