Brasileiro Lucas Moraes vence etapa do Dakar

Depois da quebra de ontem, que o tirou da disputa pela vitória na classificação geral, neste domingo (12) o brasileiro Lucas Moraes venceu a sétima etapa do Rally Dakar, prova que vem sendo disputada de 3 a 17 de janeiro, na Arábia Saudita. Com o resultado, Moraes soma mais uma vitória à que ele havia conquistado em 2024, quando tornou-se o primeiro e ainda único brasileiro a vencer uma especial da mais difícil aventura off-road do mundo. Com 412km cronometrados na região de Al Duwadimi, o trecho teve vários desafios técnicos e físicos: pisos velozes e lentos, navegação bastante complicada e, como cereja do bolo, uma fase de corrida nas montanhas, com todos os perigos que essa modalidade oferece.

A bordo de um Toyota GR DKR Hilux, Moraes e seu navegador, o espanhol Armand Monleón, competem na categoria Ultimate, a principal do Dakar. Eles lideraram praticamente todo o dia, assumindo a ponta definitivamente após a parcial do quilômetro 83. Com 183km disputados e até pelo menos o quilômetro 213, mais um momento histórico para o rally nacional. Lucas era o líder com outro brasileiro ocupando o segundo lugar: Marcelo Gastaldi, parceiro do navegador francês Adrien Metge em um Century CR7. Gastaldi acabou tendo problemas e não conseguiu sustentar a posição até o final, mas Moraes e Monleón consolidaram a vitória.



”Nada a perder” – “Considerando tudo o que aconteceu ontem (sábado), com a quebra e tudo mais, na especial de hoje não tínhamos nada a perder. Então, demos o máximo hoje”, contou Moraes, que comemorou a vitória envolvo em uma bandeira do Brasil. “E, para ser honesto, desde que começamos tão atrás no grid, tivemos sorte porque conseguimos visualizar toda a trilha (o que facilitou a navegação). Então, sim, já que não tínhamos nada a perder hoje, nos esforçamos muito. Estou especialmente feliz, porque esta é mais uma vitória em etapa para o meu país, para nós, da Toyota. Pro pessoal que pratica e curte o rally no Brasil, vai ser uma boa notícia. O Dakar, pra todos nós, é como a Copa do Mundo”, disse o piloto, que compete com apoio de Red Bull, Repsol, Strava, Oakley, Zapalla e OutField.

Lucas também falou do momento psicológico. “Essa vitória é algo também muito importante depois do que aconteceu ontem, uma coisa de superação pessoal pra mim e o Armand. Importante também porque somamos mais pontos para o Campeonato Mundial. E temos que continuar lutando. Se você quer ser um competidor sério, pra valer, quanto tem uma decepção como a de ontem é preciso que “passe a régua” e diga: “Ok, já passou. Agora é fazer novamente o melhor que puder, não baixar a guarda”. É isso o que fizemos hoje. Forçamos bastante, andamos bem rápido. E, felizmente, deu certo”.



Briga espetacular – Gastaldi e Metge terminaram o dia na décima posição e agora estão em 21º na classificação geral. Os demais representantes do Brasil na categoria Ultimate, Marcos Moraes e Maykel Justo (Toyota Overdrive), completaram a especial na 30ª colocação e ocupam o 20º posto no acumulado. Já Lucas Moraes, mesmo depois da quebra do carro ontem, é o 19º colocado na geral. Na categoria Challenger (protótipos leves), o carro do navegador brasileiro Cadu Sachs e do piloto português Gonçalo Guerreiro manteve a vice-liderança da classificação geral do grupo, após chegar hoje na quarta colocação. A liderança ainda é dos argentinos Nicolas Cavigliasso e Valentina Pertegarini, com 30 minutos de vantagem.

A briga pela vitória na classificação geral, e na categoria Ultimate, tomou contornos espetaculares depois da etapa de hoje. Os sul-africanos Henk Lategan e Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) encerraram o dia apenas na 15ª posição e agora estão muito pressionados pelo Toyota Overdrive do saudita Yazeed Al Rajhi e do alemão Timo Gottschalk que, após os 3.147km já percorridos contra o cronômetro desde a primeira etapa, estão apenas 21 segundos atrás. O Ford Raptor da dupla Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia) e o Dacia SandRider dos sempre favoritos Nasser Al-Attiyah (Qatar) e Edouard Boulanger (França) também estão seriamente no páreo. Eles estão a apenas 10 minutos e 21 minutos dos líderes, respectivamente, distâncias bastante reduzidas se for considerado que ainda faltam 1.323km em disputa no Dakar – o que inclui uma incursão no temido deserto Empty Quarter, a principal especialidade do tetracampeão Nasser Al-Attiyah. Confira as informações:



RESULTADO CATEGORIA ULTIMATE – CARROS

Etapa 7 / 12 de janeiro / Al Duwadimi-Al Duwadimi / 412km cronometrados / 709km totais

1) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, 297km em 4h01min49s

2) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 07min41s

3) Mitchell Guthrie (Estados Unidos)/Kellon Walch (Estados Unidos), Ford Raptor, a 09min28s

4) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 11min15s

5) Seth Quintero (EUA)/Dennis Zenz (Alemanha), Toyota GR DKR Hilux, a 11min38s

6) Cristina Gutierrez (Espanha)/Pablo Moreno (Espanha), Dacia SandRider, a 12min00s

10) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 16min28s

30) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 41min51s



Classificação Geral / Após cinco etapas / Seis primeiros + brasileiros

1) Henk Lategan (África do Sul)/Brett Cummings (África do Sul), Toyota GR DKR Hilux, 37h13min08s

2) Yazeed Al Rajhi (Arábia Saudita)/Timo Gottschalk (Alemanha), Toyota Overdrive, a 21s

3) Mattias Ekström (Suécia)/Emil Bergvist (Suécia), Ford Raptor, a 10min25s

4) Nasser Al-Attiyah (Qatar)/Edouard Boulanger (França), Dacia SandRider, a 21min57s

5) Mitchell Guthrie (Estados Unidos)/Kellon Walch (Estados Unidos), Ford Raptor, a 40min01s

6) Mathieu Serradori (França)/Loic Minaudier (França), Century CR7, a 54min20s

19) Lucas Moraes (Brasil)/Armand Monleón (Espanha), Toyota GR DKR Hilux, a 3h15min13s

20) Marcos Moraes (Brasil)/Maykel Justo (Brasil), Toyota Overdrive, a 5h17min08s

21) Marcelo Gastaldi (Brasil)/Adrien Metge (França), Century CR7, a 5h37min52s

47º DAKAR RALLY

País Arábia Saudita

6ª edição no Oriente Médio

Roteiro inédito

Principal desafio deserto Empty Quarter

70 nacionalidades na disputa

190 países assistem à prova

70 emissoras de TV em todo o mundo



OS COMPETIDORES

807 pilotos e navegadores

43 mulheres

120 estreantes



AS MÁQUINAS

439 veículos

8 categorias

139 carros

139 motos

65 caminhões

54 protótipos leves

40 UTVs (produzidos em série)

2 Stocks (carros de produção modificados)



OS BRASILEIROS

Lucas Moraes – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota GR DKR Hilux EVO, equipe TGR

Marcos Moraes – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Marcelo Gastaldi – piloto, categoria Ultimate (carros), modelo Century CR7, equipe Century Racing

Maykel Justo – navegador de Marcos Moraes (acima), categoria Ultimate (carros), modelo Toyota Hilux Overdrive, equipe Overdrive

Cadu Sachs – navegador do português Gonçalo Guerrero, categoria Challenger (protótipos leves), modelo Taurus T3 Max, equipe BBR



A CORRIDA

7.529 quilômetros de percurso

4.870 quilômetros de “especiais” (trechos cronometrados)

13 dias de corrida

1 dia de descanso (10 de janeiro)

1 desafio de 48 horas (etapa 2, dias 5 e 6 de janeiro)

1 etapa maratona (8 de janeiro)

Largada primeira etapa dia 4 de janeiro

Chegada 17 de janeiro



AS DISTÂNCIAS

_Atividade / Data / Trecho / Cronometrado / Deslocamento_

Prólogo / 3 de janeiro / Bisha-Bisha / 29km / 79km

Etapa 01 / 4 de janeiro / Bisha-Bisha / 413km / 86km

Etapa 02 / 5 e 6 de janeiro / Bisha-Bisha / 947km / 45km

Etapa 03 / 7 de janeiro / Bisha-Al Henakiyah / 327km / 466km

Etapa 04 / 8 de janeiro / Al Henakiyah-Alula / 415km / 173km

Etapa 05 / 9 de janeiro / Alula-Hail / 428km / 64km

Intervalo / 10 de janeiro / Hail

Etapa 06 / 11 de janeiro / Hail-Al Duwadimi / 605km / 224km

Etapa 07 / 12 de janeiro / Al Duwadimi-Al Duwadimi / 412km / 297km

Etapa 08 / 13 de janeiro / Al Duwadimi-Riad / 483km / 250km

Etapa 09 / 14 de janeiro / Riad-Haradh / 357km / 232km

Etapa 10 / 15 de janeiro / Haradh-Shubaytah / 115km / 520km

Etapa 11 / 16 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 307km / 232km

Etapa 12 / 17 de janeiro / Shubaytah-Shubaytah / 61km / 70km

TOTAIS: 4.870km de trechos cronometrados (etapas) e 7.529km de percurso total