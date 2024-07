Brasileiro ganha Prêmio Inédito da Universidade de Stanford (EUA)

A Universidade Stanford, na Califórnia, EUA, por meio do programa Stanford Impact Founder (SIF), oferece bolsas e prêmios para ex-alunos de pós-graduação, que iniciam no empreendedorismo com negócios de alto impacto social e ambiental. O SIF, Programa de Empreendedorismo Social do GSB da Stanford (Graduate School of Business), criado em 2009, agora conta também com a colaboração da Stanford Doerr School of Sustainability, para conceder dois tipos de bolsas SIF – Empreendedorismo Social e Ecopreneurship.

Na edição deste ano, realizada em julho, cinco membros da turma de MBA receberam bolsas de estudo de Empreendedorismo Social. Entre eles, o brasileiro Pedro Siciliano, cofundador e CEO da Teachy, plataforma de Inteligência Artificial (IA) que conta com mais de 300 mil professores, com impacto direto a mais de 5 milhões alunos no Brasil.

Siciliano venceu na categoria “Empreendedorismo Social”, em reconhecimento aos objetivos do negócio e recebeu o prêmio de US$ 110 mil. Ao todo, o SIF distribuiu US$ 1,3 milhão. O CEO da Teachy foi o segundo latino-americano a ganhar a premiação nos últimos 10 anos.

Além dos 300 mil professores cadastrados na plataforma, a Teachy disponibiliza diversos conteúdos de forma gratuita. Maior EdTech da América Latina com IA para educadores, a proposta é auxiliar professores nas tarefas mais burocráticas dentro das escolas, com soluções dedicadas diretamente ao aprimoramento das práticas pedagógicas, integrando diferentes metodologias de ensino e permitindo que o professor elabore suas aulas conforme a necessidade de cada turma e/ou aluno para. Com isso, além da autonomia do docente, possibilita maior eficiência e eficácia no processo de ensino-aprendizagem e reduz até 80% do tempo na preparação das aulas.

“Cada um dos premiados do SIF fez uma escolha difícil após a graduação. Não se acomodam, não aceitam um emprego convencional, que geralmente seria bem pago, e, em vez disso, constroem uma organização que, por definição, é muito arriscada. O programa Stanford Impact Founder fornece uma base sobre a qual nossos graduados constroem novas empresas com a missão de mudar vidas, mudar organizações e mudar o mundo”, afirma o Paul Oyer, reitor associado sênior para assuntos acadêmicos e professor de Empreendedorismo e Economia.

O CEO da Teachy avalia que esta conquista valida ainda mais o seu negócio, mostrando o real valor que ele oferece. “Desenvolvi a Teachy quando percebi as necessidades e as lacunas ainda quando eu era professor. A plataforma nasceu de uma dor real do dia a dia educacional e, hoje, mais de 300 mil professores brasileiros já utilizam a ferramenta. Ter um endosso de uma das maiores universidades do mundo, responsável por um dos maiores processos de fomento para Startups do planeta, é evidenciar que, realmente, estamos no caminho certo”, confessa.

Amanda Greco, diretora associada do Programa de Empreendedorismo Social do GSB da Stanford (Graduate School of Business), ressaltou que os premiados lidam com grandes desafios sociais, como desigualdades econômicas, de saúde, insegurança alimentar e desenvolvimento da força de trabalho.

“É notável que esses alunos não estejam perseguindo tendências. Suas visões não são reações à última catástrofe ou um desejo de aplicar novas tecnologias apenas porque são empolgantes. Eles passaram por um rigoroso processo de seleção e se destacaram por seu comprometimento em entender os problemas e buscar ideias inovadoras que façam a diferença na vida dos outros”, enalteceu a diretora.

Sobre a Teachy

A Teachy é atualmente a única ferramenta de IA da América Latina focada em apoiar professores a otimizar melhor o seu tempo. Foi desenvolvida e implementada com soluções de Inteligência Artificial (IA) dedicadas diretamente ao aprimoramento das práticas pedagógicas, integrando diferentes metodologias de ensino e permitindo que o professor elabore suas aulas conforme a necessidade de cada turma e/ou aluno, garantindo maior eficiência e eficácia no processo de ensino-aprendizagem.

A plataforma Teachy foi fundada em 2022 por Pedro Siciliano, engenheiro, ex-professor de Matemática e Física, com MBA pela Universidade de Stanford, e por Fábio Baldissera, engenheiro e cofundador da startup gaúcha PipeRun, especializada em CRM.

No início de julho de 2023, a Teachy recebeu um aporte pré-seed no valor de R$ 8 milhões, sendo o maior investimento recebido por uma EdTech neste estágio no Brasil, e um dos maiores da América Latina, conforme informado pela NXTP, que liderou a rodada com participação da Roble Ventures. Até meados de 2024, a plataforma contava com mais de 300 mil professores de escolas públicas e particulares inscritos na plataforma.