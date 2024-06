Brasileiro Feminino: Grêmio e América-MG ficam no 1 a 1 em jogo adiado

Em partida válida pela 10ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, Grêmio e América-MG empataram por 1 a 1, nesta terça-feira (11) no Sesc Campestre, em Porto Alegre. Este foi o primeiro jogo das Gurias Gremistas no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas que atingiram o estado.

Com o empate a equipe mineira chegou aos 18 pontos, permanecendo na 8ª posição. Já o Grêmio subiu para a 9ª colocação da classificação após chegar aos 14 pontos.

As Gurias Gremistas abriram o placar aos 25 minutos do primeiro tempo com Cássia, após passe de Giovaninha. Porém, aos nove minutos da etapa final as Spartanas empataram, com gol em cobrança de pênalti de Gadu.

A 10ª rodada do Brasileiro Feminino, que está atrasada, ainda tem uma partida a ser disputada, entre Avaí/Kindermann e Internacional, programada para ter início às 15h (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (13).