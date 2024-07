Brasileiro dos saltos ornamentais sofre lesão e está fora das Olimpíadas

O saltador Isaac Souza lesionou o cotovelo nas vésperas e não vai mais disputar os Jogos Olímpicos de Paris.

O representante masculino do Brasil nos Saltos Ornamentais sofreu uma lesão durante treino na última segunda-feira, no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela CBFA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

Ele teve uma ruptura do tendão do tríceps esquerdo e passará por cirurgia. Portanto, não tem condições de disputar os Jogos.

Isaac já vinha sentindo dores no cotovelo, mas a situação se agravou no início desta semana, de acordo com o presidente da Saltos Brasil, Ricardo Moreira. “Em um salto, ele sentiu uma fisgada forte. Parou de treinar, botou gelo, foi para a fisioterapia. nesta terça-feira (23) [terça] amanheceu inchado, foi fazer uma ressonância e saiu que tinha rompido o tendão do tríceps”, disse Moreira.

Isaac tem 25 anos e ia para a sua segunda Olimpíadas. Ele estreou em Tóquio e ficou em 20º na prova da plataforma 10m. O atleta do Pinheiros conquistou a etapa de Bozano do Grand Prix de 2021, foi bronze no Pan-Americano de Lima, em 2019, e prata nos Jogos Sul-Americanos de 2018.

Sem ele, Ingrid de Oliveira passa a ser a única atleta brasileira na modalidade. As provas de saltos ornamentais começam a partir de sábado (27), e Ingrid entra em ação em 5 de agosto. Ela, no entanto, também vem sentindo dores e está treinando a base de infiltrações.

Isaac é o segundo atleta cortado nas vésperas dos Jogos por lesão, e a delegação brasileira agora tem 274 atletas. Na última terça (23), foi informado que Darlan Romani virou baixa de última hora também por questões médicas.