Brasileiro de Rally abre temporada 2024 em Antonina, litoral do Paraná

Envolvida no contexto histórico e cultural do Rally Graciosa, o mais antigo e um dos principais no calendário, começa nesta quinta-feira, dia 13, o Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade (CBR).

A primeira etapa terá como epicentro a também histórica cidade de Antonina, litoral sul do Paraná, próxima a turística Morretes. Lá acontece parte da programação, como a largada promocional (evento de apresentação dos competidores), na noite desta quinta e onde estará o Parque de Assistência com os boxes das equipes.

O presidente da Associação Brasileira de Rally (ABRA), Leonardo Zettel, destaca expectativa positiva por esta primeira prova. “Confesso que ver o Rally da Graciosa abrindo o Campeonato Brasileiro me agrada muito. Além de ser um grande evento, por ser de asfalto é um pouco diferente das demais provas, trazendo um tempero a mais para as equipes”, enfatiza. Zettel ainda compete na categoria Rally 4 (4×2), ao lado do irmão, Frederico.

Do Rio Grande do Sul virá uma das duplas de maior renome no esporte no País e também a mais longeva, dos irmãos Juliano e Rafael Sartori, que competem na categoria Rally 2 (4×2). “Essa prova é histórica, muito tradicional, uma das corridas mais importante do Brasil e que agora se apresenta no asfalto novamente. Se vencermos, poderemos igualar o maior vencedor, então isso também nos desafia”, acrescenta Juliano.

Envolvida em novo projeto, sendo única equipe com financiamento pela Lei de Incentivo ao Esporte, do Governo Federal, estará na corrida a dupla Evandro Carbonera e Jean Klein, que competirão pela categoria Rally 5 (4×2). “Um rally diferente, histórico, desafiante por ser a única prova neste formato, vencemos lá uma vez e este ano vamos em busca do pódio, o que já seria um bom resultado diante da estreia do novo carro”, amplia Evandro.

O Rally Graciosa

O Paraná sediará a primeira etapa do ano do Brasileiro de Rally, será no tradicional Graciosa, a mais antiga prova do esporte no País, que este ano terá a disputa totalmente em especiais (trechos cronometrados) em asfalto, na serra que próxima ao litoral, tendo como epicentro a cidade de Antonina.

A cidade litorânea tem aproximadamente 20 mil habitantes, é uma das mais antigas do Estado, tendo sua região sido observada a partir do século XVII. A efetiva ocupação deu-se em 1648.

A Estrada da Graciosa, que empresta nome ao rally, é uma das situações geográficas mais encantadoras do Paraná, pois liga Curitiba, primeiro planalto às praias do Paraná, através da Serra do Mar, dentro da Mata Atlântica. Distante 37 km de Curitiba, sai do nível do mar, zero ao 1050 de altitude.

Programação

A programação do Rally Graciosa começa na quinta, dia 13, com início dos reconhecimentos das especiais, pelos competidores, exposição dos carros de competição na Praça Carlos Cavalcanti, a partir das 17h e largada promocional na sequência, 19h, na Estação Ferroviária de Antonina.

Já na sexta, dia 14, treino livre pela manhã e primeiras especiais (trechos cronometrados) do Rally, à tarde a partir das 14h20.

No sábado, dia 15, oito especiais ao longo do dia vão definir os vencedores do Rally Graciosa. A premiação, na Ponta do Pita, está marcada para às 18h. O Parque de Assistência, com os boxes das equipes estará junto ao Campo de Futebol do Vasquinho (Rua Francisco Veloso, 60). O acesso ao Parque e às especiais, é gratuito ao público. Mais informações podem ser obtidas nos sites rallybr.com.br e brderally.com.br.

Rally Graciosa

Onde: Antonina, PR

Quando: dias 13 a 15 de junho de 2024

Parque de Assistência: Campo de Futebol do Vasquinho

Onde acompanhar: rallybroficial e brderally no Instagram e Facebook

Quinta-feira – 13 de junho de 2024

08:00 Abertura do Parque de Apoio / Secretaria de Prova – Campo de Futebol do Vasquinho

08:00 Início do reconhecimento das especiais

09:00 Abertura da Vistoria Técnica – Garagem Nova Era

17:00 Fim do reconhecimento das especiais

17:00 Encerramento da vistoria técnica

17:00 Exposição dos carros – Praça Carlos Cavalcanti

19:00 Largada Promocional – Estação Ferroviária de Antonina

Sexta-feira – 14 de junho de 2024

08:00 Início do reconhecimento das especiais

09:00 Início do Shakedown – Acesso Secundário de Morretes

10:00 Início do transporte Viação Graciosa

11:00 Encerramento do Shakedown

11:30 Fim do reconhecimento das especiais

12:00 Briefing – Campo de Futebol do Vasquinho

13:00 Encerramento do transporte Viação Graciosa

14:23 SS1 Graciosa

15:00 Início do transporte Viação Graciosa

15:01 SS2 Dom Pedro 1

15:39 SS3 Dom Pedro 2

17:00 Encerramento do transporte Viação Graciosa

Sábado – 15 de junho de 2024

08:58 SS4 Antonina – São João 1

09:36 SS5 Antonina – São João 2

10:14 SS6 Antonina – São João 3

12:42 SS7 Guaraqueçaba

13:17 SS8 Cacatu

15:33 SS9 São João – Antonina 1

16:11 SS10 São João – Antonina 2

16:49 SS11 São João – Antonina 3 (Power Stage)

18:00 Premiação – Ponta Pita

Campeões do Rally Graciosa

Edição – Ano – Dupla Vencedora – Carro – Categoria – Nacionalidade

1ª – 1981 – Jorge Fleck / Sylvio Klein – VW Gol – A6 – BRA-RS

2ª – 1982 – Sady Bordin / Dario Araújo – VW Voyage – A7 – BRA-PR

3ª – 1983 – Paulo Lemos / Arthur Cezar Carvalho – VW Voyage – A7 – BRA-PR

4ª – 1984 – Cesar Vilela / José Baranovisk – GM Monza – A7 – BRA-RJ

5ª – 1985 – Claudio Antunes / Olavo Barbour – VW Passat – A7 – BRA-RJ

6ª – 1986 – Prova não Realizada

7ª – 1987 – Paulo Lemos / Arthur Cezar Carvalho – VW Gol GTI – A7 – BRA-PR

8ª – 1988 – Édio Füchter / Ricardo Costa – VW Gol GTI – A7 – BRA-SC

9ª – 1989 – Édio Füchter / Ricardo Costa – VW Gol GTI – A7 – BRA-SC

10ª – 1990 – Reinaldo Varela / Sergio Lima – VW Gol GTI – A7 – BRA-SP

11ª – 1991 Paulo Lemos / Ricardo Costa – VW Gol GTI – A7 – BRA-PR

12ª – 1992 – Gustavo Pisano / Felipe Mercader – VW Gol GTI – A7 – URU

13ª – 1993 – Gabriel Mendez / Felipe Mercader – VW Gol GTI – A7 – URU

14ª – 1994 – Marco Galanti / Ivan Dumont – Toyota Celica – A8 – PY

15ª – 1995 – Marco Galanti / Ivan Dumont – Toyota Celica – A8 – PY

16ª – 1996 – Gabriel Raies / José Volta – Renault Clio Williams – A7 – ARG

17ª – 1997 – Gabriel Mendez / Carlos Villete – Toyota Celica – A8 – URU

18ª – 1998 – Francisco Gorostiaga / Victor Aguilera – Lancia Delta Integrale – A8 – PY

19ª – 1999 – Christian Rosiak / Hugo Thomas – Mit. Lancer EVO IV – N4 – ARG

20ª – 2000 – Marcos Ligato / Ruben Garcia – Subaru Impreza – N4 – ARG

21ª – 2001 – Federico Villagra / Javier Villagra – Mit. Lancer EVO VI – N4 – ARG

22ª – 2002 – Tino Vianna / Edu Paula – Subaru Impreza – N4 – BRA-PR

23ª – 2003 – Juliano Sartori / Rafael Sartori – Mit. Lancer EVO V – N4 – BRA-RS

24ª – 2004 – Ulysses Bertholdo / Armando Miranda – Mit. Lancer EVO VII – N4 – BRA-SP

25ª – 2005 – Ulysses Bertholdo / Gilberto Barricati – Mit. Lancer EVO VIII – N4 – BRA-SP

26ª – 2006 – Juliano Sartori / Rafael Sartori – Subaru Impreza – N4 – BRA-RS

27ª – 2007 – Édio Füchter / Lelo Perdigão – Mitsubishi Lancer Evo 9 – N4 – BRA-SC

28ª – 2008 – Édio Füchter / Gilvan Jablonski – Mitsubishi Lancer Evo 9 – N4 – BRA-SC

29ª – 2009 – Kris Meeke / Paul Neagle – Peugeot 207 S2000 – S2000 – ENG

30ª – 2010 – Kris Meeke / Paul Neagle – Peugeot 207 S2000 – S2000 – ENG

31ª – 2015 – Maurício Neves / Leandro Ferrarini – Peugeot 207 XRC – RC2N – BRA-PR

32ª – 2016 – Maurício Neves / Leandro Ferrarini – Peugeot 207 XRC – RC2N – BRA-PR

33ª – 2017 – Paulo Nobre / Gabriel Morales – Mitsubishi Lancer Evo X – RC2N – BRA-SP

34ª – 2018 – Maurício Neves / Leandro Ferrarini – Peugeot 207 F1 – RC4 – BRA-PR

35ª – 2019 – Marco Malucelli / Vinicius Anziliero – Mitsubishi Lancer Evo X – RC2N – BRA-PR

36ª – 2020 – Marcos Marcola / Sergio Tarcísio – Mitsubishi Lancer Evo X – RC2N – BRA-PR