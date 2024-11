Brasileiro de Kart: Francisco Rocha encerra Grupo 2 no TOP 8 da Júnior Menor

Foram cinco dias intensos no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, Paraná, durante a disputa do Grupo 2 da 59ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. Entre os talentos que disputaram a competição na categoria Júnior Menor, o paulista Francisco Rocha (Equipe: Car Racing / Coaches: Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis) chamou atenção com uma performance sólida e de muita garra, confirmando as boas expectativas trazidas de uma temporada repleta de conquistas no kartismo nacional e internacional.

Francisco chegou ao campeonato embalado por ótimos resultados na Copa São Paulo KGV, na Copa São Paulo Light, e pelo aprendizado no Mundial Rotax, na Itália. Após os ajustes nos treinos livres, garantiu uma posição na sexta fila no grid de largada para as classificatórias. Na quinta-feira (14), as duas corridas mostraram a evolução do piloto, com um décimo e um sexto lugares conquistados com ultrapassagens precisas. Na Super Classificatória, Rocha brilhou ainda mais, alcançando o quarto lugar e garantindo a segunda fila no grid da grande final.

Na decisão do título estava prevista para o sábado (16), o piloto travou disputas acirradas em busca do pódio. Com consistência e habilidade, cruzou a linha de chegada na sexta posição após as vinte e uma voltas. Contudo, uma penalização por ultrapassagem sob bandeira amarela reposicionou Francisco no Top 8 da Júnior Menor, consolidando o paulista entre os melhores da categoria no Brasil.

“A maior competição de kart do país é sempre marcada por corridas difíceis e é muito show estar na pista. Me diverti muito durante toda semana, mas sempre encarando os treinos, classificações e a prova final com seriedade. Terminei como o oitavo melhor piloto do Brasil na minha categoria. Então, quero dizer obrigado a todos pela torcida e apoio, especialmente minha família”, celebrou Francisco.

Francisco Rocha já está de olho em seus novos desafios. Um deles, de 3 a 7 de dezembro, quando vai disputar o 8º Campeonato Brasileiro de Kart Rotax no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia, São Paulo. A competição acontece em paralelo com o Grupo 3 do 59º Campeonato Brasileiro de Kart. O piloto paulista, desta vez, vai tentar o título da categoria Rotax Mini Max. No entanto, antes de encarar mais uma competição nacional, Francisco entra na pista nos dias 29 e 30 de novembro, na disputa da 8ª e 9ª etapas da Copa São Paulo KGV, fechando o ano da Copa, no Kartódromo da Granja Viana. Como ocupa a liderança da Mini Max, Rocha pode sagrar-se campeão do segundo turno na 8ª etapa e no dia seguinte, garantir o título da temporada, na pista de Cotia.