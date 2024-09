Brasileiro de 15 anos morre em bombardeio de Israel no Líbano

Um adolescente brasileiro de 15 anos morreu nesta quarta-feira (25) durante bombardeios de Israel no Líbano, segundo autoridades do governo federal. Ele estava na região do vale do Bekaa, a leste da capital, Beirute, uma das regiões atacadas pelas tropas israelenses devido à presença de forças do Hezbollah.

O adolescente nasceu em Foz de Iguaçu, no Paraná. O pai dele, que não é brasileiro, também teria morrido na ofensiva. Eles não tiveram as identidades reveladas De acordo com as autoridades, que falaram sob a condição de anonimato, a embaixada do Brasil em Beirute está prestando assistência aos familiares.

As Forças Armadas de Israel começaram a convocar reservistas para um possível ataque terrestre ao grupo extremista libanês Hezbollah, que apoia o terrorista palestino Hamas em sua guerra de quase um ano contra o Estado judeu.

A hipótese de invasão do sul do Líbano, antecipada pela Folha de S.Paulo na terça-feira (24) e confirmada oficialmente nesta quarta-feira (25) pelo chefe do Estado-Maior israelense, Herzl Halevi, elevará o já agudo conflito para o status de guerra regional.