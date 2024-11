Brasileiro conquista título sul-americano na Argentina

O South American Rally Race Series (SARR), disputado entre os dias 20 e 24 de novembro, terminou da melhor forma possível para Bruno Varela: ao lado do navegador também brasileiro Humberto Ribeiro, o paulista de 23 anos conquistou seu segundo título na modalidade, na categoria UTV, mesmo tendo uma etapa difícil na Argentina.

A corrida foi válida pelo Campeonato Sul-Americano de Rally Raid. Após passar por problemas mecânicos nos primeiros dois dias de competição, Bruno conseguiu se recuperar, vencendo a terceira especial. Porém, no quarto dia de rally, o Maverick R da dupla da equipe Varela Can-AM Monster Energy voltou a apresentar dificuldades.

De olho no título — Com a nova falha mecânica, Bruno e Humberto sabiam que estavam longe de disputar a vitória na prova deste final de semana, realizada no deserto do Atacama, mas precisavam continuar a entregar o desempenho máximo para tentar o título do campeonato sul-americano.

O esforço deu resultado e a dupla realizou o percurso de 205 km cronometrados da última etapa, neste domingo, em Fiambalá, em 3h56min30s, garantindo a quinta colocação do dia. O resultado fez Bruno e Humberto terminarem na sétima posição do rally e consagrou a dupla como campeã da temporada sul-americana. A dupla argentina formada por Jeremías Ferioli e o navegador Gonzalo Rinaldi, foi a vencedora do rally.

Coisa de família — Esse é o segundo título consecutivo da Varela Can-AM Monster Energy entre os UTVs. Em 2023, Rodrigo Varela, irmão de Bruno, garantiu o caneco para a Família da Poeira, que também viu Reinaldo Varela triunfar na classe UTV Over Pro.

Bruno continuou o legado da família, conquistando o título em condições muito parecidas com as de Rodrigo: no deserto argentino, ao melhor estilo Dakar. Uma competição de cinco dias duríssimos que se encerrou em Fiambalá, cidade argentina que garantiu um lugar especial na história da família pela segunda vez.

“Obrigado a toda a equipe que nos ajudou nesses dias. Um rally como esse nunca é fácil e os problemas chegaram, mas conseguimos lidar bem. Infelizmente, não deu para buscar a vitória da etapa, mas tínhamos que continuar somando pontos para o campeonato. E deu certo”, comentou o piloto, que chegou ao SARR já como líder da classificação do torneio continental. “Estou muito feliz em ter conquistado mais um título e espero voltar aqui no próximo ano para mais um!”, finalizou.