Brasileiro conquista medalha de ouro na IMO 2024

Felipe Makoto Shimamura Silva, aluno do Colégio Etapa, conquistou uma medalha de ouro para o Brasil na 65ª Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), considerada a maior competição científica do mundo, realizada na cidade de Bath (Reino Unido), entre os dias 11 e 22 de julho, que contou com a participação de mais de 600 estudantes de 108 países.

A delegação brasileira também recebeu três medalhas de prata — incluindo a concedida a Marco Aurelio Nogueira D’Emídio, que também é aluno do Colégio Etapa — e duas medalhas de bronze. Com esse resultado, nosso país terminou a competição na 20ª posição do ranking geral da IMO 2024, à frente de países como Alemanha, Canadá e França.

“A Olimpíada Internacional de Matemática é a competição mais importante de Matemática e é a olimpíada científica mais tradicional e uma das mais importantes do mundo. Neste ano, os alunos do Colégio Etapa Felipe e Marco representaram o Brasil na competição. Felipe conquistou a medalha de ouro e Marco conquistou a medalha de prata. Esses resultados são muito importantes porque mostram que estamos no caminho certo. Agora são oito medalhas de ouro do Colégio Etapa na IMO”, comemora Régis Prado, coordenador de olimpíadas de Matemática do Colégio Etapa.

Histórico dos medalhistas do Colégio Etapa em competições científicas

Marco Aurelio e Felipe trazem para o Brasil, respectivamente, medalhas de prata e ouro na IMO 2024/Divulgação/Colégio Etapa

Antes da Olimpíada Internacional de Matemática 2024, Felipe e Marco Aurelio já haviam conquistado outros resultados expressivos em competições científicas.

Essa não foi a primeira participação de Felipe Makoto Shimamura Silva na IMO, pois o jovem competiu no torneio em 2023, tendo recebido uma medalha de bronze. Entre seus outros resultados em competições científicas estão quatro medalhas de ouro e duas de prata na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), além de um ouro na Olimpíada de Maio, em 2020; uma prata e um bronze na Olimpíada de Matemática Rioplatense (OMR), em 2022 e 2018, respectivamente; uma prata na Olimpíada Iberoamericana de Matemática (OIM), em 2023; e um bronze na Olimpíada de Matemática do Pacífico Asiático (APMO), em 2022.

“A medalha de ouro na IMO é um sonho realizado! Mesmo com todos os obstáculos, eu cheguei ao topo do que me dispus a fazer, e isso me dá motivação para continuar estudando. Esse resultado também significa que estou no caminho certo para o que ainda está por vir em minha vida. Saber que os meus esforços, de minha família e de todas as pessoas que me ajudaram nessa jornada foram recompensados é fonte de muita alegria”, comenta Felipe.

Marco Aurelio Nogueira D’Emídio também obteve conquistas expressivas em olimpíadas científicas. Entre elas estão duas medalhas de ouro na OBM, um ouro e um bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e uma prata na Competição Jacob Palis Júnior de Matemática. Além disso, em torneios internacionais, ele conquistou uma medalha de prata na Olimpíada Iraniana de Geometria (IGO), em 2022; uma prata na OMR 2022 e um bronze na APMO 2022.

“Receber uma medalha na IMO é muito emocionante, e eu senti um misto de felicidade e surpresa, pelo resultado de anos de dedicação. Estou muito feliz por ter tido a oportunidade única de representar o Brasil do outro lado do mundo. Isso me deixa motivado para continuar meus estudos e melhorar ainda mais meu desempenho no próximo ano”, revela Marco.

O Colégio Etapa na IMO

O Colégio Etapa tem um histórico de resultados expressivos na Olimpíada Internacional de Matemática. Ao longo dos anos, seus alunos conquistaram 8 medalhas de ouro, 24 de prata, 22 de bronze e 13 menções honrosas. Esses resultados fazem do Etapa a escola brasileira com o maior número de medalhas na IMO, sendo responsável por mais da metade das medalhas de ouro do país.