Brasileiro cai no banheiro da Vila Olímpica e leva 18 pontos nas costas

Chefe da natação brasileira em Paris, Gustavo Otsuka sofreu uma queda no banheiro do seu quarto da Vila Olímpica. O profissional precisou levar 18 pontos nas costas.

Otsuka levou o escorregão enquanto terminava seu banho e o corte nas costas foi causado pelo piso de dentro do boxe, que quebrou assim que o técnico caiu. Ele foi atendido rapidamente pela equipe médica do COB no próprio prédio do Time Brasil.

“Fui sair do banheiro, após terminar o banho, escorreguei no próprio piso do boxe e caí sentado. Quando caí sentado, como esse piso é feito de louça, se partiu em vários pedaços e me cortou todas as costas”, explicou Otsuka.

Na manhã desta quinta-feira (25), Otsuka foi ao treino da equipe brasileira com muletas, mas voltou rapidamente à Vila, onde foi avaliado novamente pelos profissionais. O repouso foi recomendado pelos médicos que o atenderam.

“Realmente foi bem feio, bem ruim, mas aqui os médicos do COB foram maravilhosos. Deram uma assistência super rápida, total, integral, com tudo que havia de aparato médico importante e necessário para atender o meu caso. Só tenho a agradecer. Se Deus quiser ir até o começo da natação, eu vou estar bem aí para poder ajudar o Brasil na sua performance”, comentou o chefe de delegação.