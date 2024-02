Brasileiro brilha em estreia no solo masculino do nado sincronizado no Mundial e vai à final

O Brasil estreou da melhor maneira em uma competição internacional no solo masculino do nado sincronizado. Nesta sexta-feira, em Doha, Bernardo Santos fez história ao se garantir na final do Mundial de Esportes Aquáticos com a oitava melhor nota das eliminatórias.

O atleta do Flamengo somou 182.6351 pontos em sua apresentação para garantir a classificação à decisão de segunda-feira, às 14 horas (de Brasília). “Bernardo Santos fez história no Nado Artístico! O atleta está na final do Mundial de Doha, no solo técnico masculino. Esta é a primeira vez que um atleta do Brasil disputa o solo masculino e já estamos na final”, comemorou a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

“É uma honra muito grande porque é minha primeira competição internacional. Não acreditava que ia para a final, queríamos, pelo menos, entregar nosso trabalho e fazer o que estávamos declarando, mas no final deu certo. Foi uma conquista merecida e tenho muito orgulho de representar o Brasil nesta competição”, disse o atleta ao SporTV.

O brasileiro de 23 anos quebra tabus em uma competição por muitos anos disputada somente por mulheres e espera melhorar ainda mais sua posição na final, onde as marcas serão zeradas. Mas terá de melhorar bastante seu desempenho se comparado aos outros adversários na final

A melhor nota do classificatório, por exemplo, ficou com sobras para o chinês Shuncheng Yang, que cravou 242.4367 pontos, seguido pelo colombiano Gustavo Sánchez, com 228.7550, e o espanhol Dennis González, em terceiro com 228.9996. Grande estrela da modalidade, o italiano Giorgio Minisini ficou somente em quarto, com 218,0996.

O resultado de Bernardo, contudo, já é histórico e ele voltará à piscina antes mesmo da final, neste sábado, em parceria com Anna Veloso pelas eliminatórias do dueto misto técnico. Ainda competirá no Mundial de Esportes Aquáticos de Doha pelo solo livre e dueto livre na próxima semana.