Brasileiro acusado de dar golpe em hotel de Nova York é considerado juridicamente incapaz

Mickey Barreto, 49, o brasileiro que morou por cinco anos sem pagar nada em um hotel tradicional de Nova York, foi considerado juridicamente incapaz. Ele responde a 24 processos, incluindo 14 por fraude criminosa e outros por descumprimento de ordens judiciais.

Nascido Marco Aurélio Barreto em Uruguaiana (RS), o brasileiro é acusado de forjar um esquema criminoso se valendo de brechas nas leis municipais para não apenas morar no hotel sem pagar, mas reivindicar a propriedade de todo o prédio de 42 andares.

Na última quarta-feira (6), os promotores apresentaram um laudo que conclui que Mickey não tem capacidade mental para ser julgado. Ele tem sete dias para encontrar tratamento psiquiátrico hospitalar, caso contrário, será forçado a se tratar em uma audiência marcada para a próxima semana. As informações são do New York Times.

Mickey foi preso em fevereiro, mas liberado mediante pagamento de fiança. Em maio, o tribunal ordenou que ele passasse por avaliação psiquiátrica. Os peritos concluíram que Mickey não compreende completamente os procedimentos criminais contra ele e que sofre de doenças mentais e dependência química.

Desde então, o brasileiro vem se tratando em um hospital de Nova York e deverá passar por nova perícia, que vai determinar se ele melhorou o suficiente para ser julgado.

Em entrevista à Folha em março deste ano, Mickey falou em teorias da conspiração e contou histórias improváveis. Questionado se utilizaria o argumento da saúde mental para não ser julgado, ele negou. “Nunca fui diagnosticado com qualquer problema de saúde mental”, disse.