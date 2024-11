Brasileiras vítimas de golpe no aeroporto de Guarulhos têm visto dos EUA cancelado

Em março de 2023, as brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini foram vítimas de um golpe no aeroporto de Guarulhos, resultando em suas prisões injustas na Alemanha. As etiquetas de suas bagagens foram trocadas por criminosos que utilizavam o esquema para traficar drogas, levando à apreensão de malas com 40 kg de cocaína em Frankfurt. Após 38 dias presas, a inocência das duas foi comprovada e elas foram liberadas. No entanto, as consequências do incidente continuam a afetar suas vidas.

Recentemente, Kátyna e Jeanne enfrentaram outro revés: a entrada nos Estados Unidos foi barrada e seus vistos norte-americanos foram cancelados. Elas expressaram sua frustração nas redes sociais, destacando o impacto duradouro do ocorrido e a falta de segurança no aeroporto de Guarulhos. As duas estavam em processo de retomada de suas rotinas quando descobriram a nova restrição.

A operação policial que investigou o esquema criminoso levou à condenação de seis pessoas pela 6ª Vara Federal de Guarulhos. Entre os sentenciados, estão dois líderes que receberam penas severas por sua participação ativa na logística do tráfico internacional de drogas. O Ministério Público Federal destacou que esses indivíduos possuíam conexões com facções criminosas e desempenhavam papéis centrais na operação ilegal.

Apesar das condenações, Kátyna e Jeanne ainda lidam com os efeitos colaterais da prisão injusta, ressaltando a importância de melhorias na segurança aeroportuária para evitar futuros incidentes similares. A situação sublinha a necessidade urgente de reformas nos procedimentos de segurança em aeroportos brasileiros para proteger passageiros inocentes contra fraudes desse tipo.

O caso continua a chamar atenção para a vulnerabilidade do sistema e as falhas que permitiram que criminosos operassem impunemente, comprometendo a segurança dos viajantes. As autoridades envolvidas não se pronunciaram sobre o incidente até o momento.