Brasileirão: haverá reforço nas estações de trem e metrô para atender passageiros

Com o objetivo de garantir a segurança dos torcedores e clientes durante os Jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol que acontecem neste final de semana na capital paulista, a ViaMobilidade e a ViaQuatro reforçarão o efetivo em estações estratégicas.

Serão adotadas estratégias operacionais, tais como: o aumento do número de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), adequação da oferta de trens, procedimentos operacionais para ida e retorno dos torcedores, além de procedimentos e capacitações para colaboradores, campanhas de conscientização e o uso de bodycams pelos AAS.

No sábado (10/8), em razão do jogo entre Corinthians e Bragantino, que ocorrerá na Neo Química às 21h30 e tem expectativa de receber 40 mil torcedores, a ação especial acontecerá das 19h30 às 23h30 nas estações da Linha 8-Diamante (Palmeiras-Barra Funda, Presidente Altino, Osasco, General Miguel Costa, Carapicuíba, Barueri e Jardim Belval), da Linha 9-Esmeralda (Pinheiros, Berrini, Morumbi e Santo Amaro), da Linha 5 Lilás (Capão Redondo, Giovanni Gronchi, Santo Amaro, Santa Cruz e Chácara Klabin) e da linha 4-Amarela (São Paulo – Morumbi, Pinheiros, Paulista, República e Luz).

No Domingo 11/8, devido ao jogo entre São Paulo x Atlético GO, que acontecerá no Morumbis às 16h e espera receber 45 mil torcedores, o reforço do efetivo ocorrerá das 14h às 18h, nas mesma estações.

Para mais informações, as Centrais de Atendimento das concessionárias atendem de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h, e aos sábados e domingos, das 8h às 18h, pelos telefone 0800-770-7100 para a linha 4 Amarela e 0800-770-7106 para as linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda.