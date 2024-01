Brasileira viraliza ao registrar filho como Seokjin Namjoon em homenagem a banda de K-pop

Fã da banda de K-pop BTS, a influenciadora Jaqueline Almeida decidiu homenagear os artistas coreanos na hora de batizar seu filho.

O pequeno Seokjin Namjoon Almeida Costa foi registrado no dia 17 de dezembro de 2023 em Serra, no Espírito Santo.

Jaqueline, que é influenciadora digital com mais de 19 mil seguidores no Instagram, também é mãe de Angelique Princess e Maiflon Dexter.

Após viralizar nas redes sociais pela escolha do nome do caçula, Jaqueline se defendeu dos “haters” que criticaram o nome.

“Para quem me critica, só lamento. Gosto é gosto e eu sou mãe, eu escolho o nome dos meus filhos. Quando vocês tiverem o filho de vocês, vocês escolhem o nome”, afirmou.

O vídeo de Jaqueline no X (antigo Twitter) teve mais de 100 mil visualizações e dividiu internautas. “Esse bebê vai fazer 72 anos e ainda não vai ter aprendido a pronunciar o próprio nome”, criticou um usuário da rede. Mas teve gente que aprovou a ideia: “Ela já abrindo caminhos para os três divos serem artistas no futuro e terem perfis únicos no Spotify. Queen”, elogiou uma usuária.

Jaqueline afirma que tentou registrar o bebê com sete nomes próprios, em homenagem a cada um dos sete integrantes do BTS, mas que o registro foi recusado pelo cartório.

Em suas redes, ela também conta que o pequeno Seokjin foi muito desejado e que é um bebê arco-íris, já que perdeu uma gestação anterior.

O BTS, abreviação de Bangtan Boys, é formado por Seokjin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung e Jungkook