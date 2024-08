Brasileira se desequilibra, erra salto e fica fora da final no trampolim

Nesta sexta-feira (2), o Brasil fez sua estreia na ginástica de trampolim dos Jogos Olímpicos de Paris com Camilla Gomes. Em sua primeira participação em Olimpíadas a ginasta acabou fora da final e se despediu da competição.

Em sua primeira série, Camila fez bons movimentos, mas acabou se deslocando muito para as laterais do trampolim até que se desequilibrou e ficou com a nota 42.920, em sexto lugar do grupo inicial formado por oito ginastas. Depois, com a passagem da segunda turma, ela acabou em 14º, precisando de uma ótima nota para chegar na briga pela medalha.

No ‘tudo ou nada’, Camilla não conseguiu se consolidar no centro do trampolim e foi perdendo altura. Com isso, ela fez 50.580 e se despediu das Olimpíadas de Paris ao ficar com a 15º posição, entre as 16 atletas que disputaram um lugar na final que acontece ainda nesta sexta.

ENTENDA A CLASSIFICAÇÃO

Na fase qualificatória são realizadas duas séries livres com dez elementos diferentes em cada. A nota de execução é somada ao deslocamento horizontal e tempo de voo, que são adicionadas à nota de dificuldade para dar o total de cada série. O resultado da eliminatória que define as oito finalistas é determinado pelo resultado da melhor série.