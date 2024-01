Brasileira Marcela Rahal vence concurso de canto lírico em Barcelona

A brasileira Marcela Rahal venceu o 61.º Concurso Internacional de Canto Tenor Viñas, competição de canto lírico que ocorreu na sexta, 19, no Gran Teatre del Liceu, em Barcelona. Ela disputou o prêmio com 524 inscritos, que foram reduzidos a 17 finalistas de 13 países.

A cantora dividiu o prêmio com o neozelandês Filipe Manu. Cada um deles receberá € 16 mil (cerca de R$ 85,6 mil), oferecidos por fundações espanholas de música clássica.

Medalha

Criado em 1963, o Tenor Viñas é uma das principais competições de canto lírico do mundo. Neste ano, o júri contou com artistas de música clássica renomados e diretores artísticos de liceus, teatros e óperas da Europa e dos EUA.

Além do prêmio em dinheiro, Marcela e Manu receberão uma medalha comemorativa e participarão do Concerto dos Vencedores do 61.º Concurso Tenor Viñas, no dia 3 de março, no Teatro Real, em Madri.

Nascida em Bauru, no interior de São Paulo, Marcela formou-se em Canto pela Universidade de São Paulo e fez mestrado na Alemanha.

Veja um vídeo de Marcela cantando: