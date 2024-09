Brasileira atropela sete pessoas e mata duas jovens na Itália

Uma brasileira foi presa por atropelar sete pessoas e deixar duas jovens mortas na Itália nesta quarta-feira (18).

A mulher, de 44 anos, furou dois semáforos em vermelho em alta velocidade. Segundo o jornal italiano Corriere Della Sera, ela dirigia a cerca de 80 km/h em uma Mercedes completamente desgovernada em na cidade de Lido di Camaiore. No carro, também estava uma passageira.

Duas alemãs, de 18 e 19 anos, estavam de férias no país e morreram. As vítimas foram atingidas em um primeiro cruzamento. Em uma segunda encruzilhada, na Viale Colombo, outras cinco pessoas teriam sido atropeladas.

Uma das pessoas está em internada em estado grave. Os outros, incluindo a própria motorista, foram encaminhados para hospitais de Apuane e Versília. O veículo teria parado após colidir com dois carros.

A polícia investiga o caso e tenta reconstruir a dinâmica do acidente. Segundo informações iniciais, os exames de álcool e toxicológico da brasileira deram negativo. O veículo também estava regular e com revisões.

”Não me lembro de nada do que aconteceu”, afirmou a mulher à polícia. Ainda segundo a mídia local, as autoridades aguardam para poder interrogá-la nas próximas horas. Ela está sob observação médica no hospital Versília.