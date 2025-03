Brasil x Colômbia: qual o horário e onde assistir ao jogo válido das Eliminatórias da Copa

Na noite desta quinta-feira, 20 de outubro, a Seleção Brasileira de Futebol se prepara para um confronto crucial contra a Colômbia, que ocorrerá às 21h45 no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo faz parte da 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo e é fundamental para que o Brasil busque fortalecer sua posição na corrida por uma vaga no torneio.

Atualmente ocupando a 5ª posição na tabela de classificação com um total de 18 pontos, a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior está ciente da necessidade de uma vitória para garantir uma maior tranquilidade nas próximas rodadas. Das dez seleções que disputam as eliminatórias sul-americanas, apenas seis garantem classificação direta, enquanto a sétima colocação oferece uma chance de repescagem.

O Brasil conta com uma vantagem de cinco pontos sobre a Bolívia, que está em sétimo lugar com 13 pontos, e seis pontos à frente da Venezuela, que ocupa a oitava posição com 12 pontos, ambas em risco de não se classificarem para o Mundial.

A escalação prevista para o embate contra os colombianos inclui os seguintes jogadores: Alisson no gol; Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na defesa; Bruno Guimarães, Gerson, Rodrygo e Raphinha no meio-campo; além de Vinícius Júnior e João Pedro no ataque.

A transmissão da partida será realizada ao vivo pela TV Globo, com narração de Luis Roberto, e pelo Sportv, com comentários de Paulo Andrade. Este encontro representa não apenas uma oportunidade para o Brasil somar pontos essenciais na tabela, mas também uma chance para reafirmar sua força no cenário futebolístico sul-americano.