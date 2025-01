Brasil vence o Equador e se classifica no Sul-Americano Sub-20

Na tarde desta quinta-feira, o Brasil garantiu sua classificação para a próxima fase do Campeonato Sul-Americano Sub-20 ao vencer o Equador por 3 a 2, em uma partida realizada na Venezuela. Com essa vitória, a seleção brasileira, sob o comando de Ramon Menezes, se posicionou entre os três primeiros do Grupo B, assegurando-se contra qualquer risco de eliminação.

Os gols da vitória brasileira foram todos marcados através de cabeçadas: Iago inaugurou o marcador após um escanteio, seguido por duas finalizações de Deivid Washington ainda no primeiro tempo.

Apesar da reação equatoriana, que contou com os gols de Obando e Kendry Páez na segunda metade do jogo, o Brasil conseguiu manter a vantagem até o apito final.

A seleção brasileira se prepara para encerrar a fase de grupos enfrentando a Colômbia neste sábado (1°), com o confronto agendado para as 18h (horário de Brasília) no Estádio Misael Delgado, também localizado na Venezuela. No mesmo dia, o Equador, já eliminado, enfrentará a Argentina, que lidera o grupo, enquanto a Bolívia, que não obteve pontos, já cumpriu sua tabela de jogos.

A tabela atualizada do grupo é a seguinte:

1 – Argentina: 7 pontos

2 – Colômbia: 7 pontos

3 – Brasil: 6 pontos

4 – Equador: 3 pontos

5 – Bolívia: 0 ponto

A partida teve um início promissor para o Brasil, que logo aos três minutos quase abriu o placar em uma cobrança de falta cobrada por Pedrinho. O goleiro Loor fez uma defesa complicada e, após um cruzamento de Arthur que foi bloqueado por Arévalo dentro da área, o árbitro não assinalou pênalti.

Aos 24 minutos, Iago aproveitou um erro defensivo equatoriano e marcou o primeiro gol da partida com uma cabeçada após escanteio. O Equador não teve tempo para reagir antes de sofrer o segundo gol; Deivid Washington fez uma bela finalização em um cruzamento preciso pela direita. O terceiro gol brasileiro veio pouco antes do intervalo, novamente em uma jogada de bola parada, onde Deivid Washington cabeceou firme para marcar seu segundo na partida.

No entanto, na etapa complementar, o Equador conseguiu diminuir a diferença. Robert, goleiro brasileiro, falhou ao tentar driblar Obando dentro da pequena área e acabou permitindo que este balançasse as redes. A situação complicou-se ainda mais quando Kendry Páez converteu um pênalti aos 37 minutos do segundo tempo após Iago ter sido penalizado por mão na bola.

O goleiro Robert salvou a vitória brasileira em uma defesa crucial ao bloquear um chute à queima-roupa de Obando nos minutos finais da partida.