Brasil vence o Equador de virada e garante vaga no quadrangular final do Pré-Olímpico

Com um primeiro tempo sofrível e uma etapa complementar bem convincente, o Brasil derrotou o Equador por 2 a 1, nesta segunda-feira, em Caracas, e garantiu a classificação antecipada para a fase final do Torneio Pré-Olímpico. O triunfo veio de virada. Após ver a seleção rival sair na frente com um gol de Patrick Mercado, Marlon Gomes e Gabriel Pirani garantiram a vitória.

O resultado coloca o Brasil na liderança do Grupo A. Único time com 100% de aproveitamento na competição, a seleção nacional tem agora nove pontos. O Equador, com um jogo a mais, aparece em segundo com sete. Pelo regulamento do torneio, as duas melhores equipes de cada grupo se garantem para o quadrangular final.

O Brasil, que folgou na primeira rodada do Grupo A, estreou no torneio com vitória de 1 a 0 sobre a Bolívia. O segundo confronto foi diante da Colômbia e a equipe do técnico Ramón Menezes obteve novo triunfo: 2 a 0.

Com um jogo a mais, o Equador chegou para o duelo na condição de líder isolado da chave. Com duas vitórias e um empate, os equatorianos bateram os colombianos na primeira rodada por 3 a 0, ficaram no empate sem gols diante da Venezuela, e derrotaram os bolivianos por 2 a 0.

Depois do confronto diante dos equatorianos, a seleção brasileira pré-olímpica volta a campo pela competição nesta quinta-feira. O desafio vai, válido pela quinta rodada, vai ser contra a Venezuela.

O jogo começou com as duas equipes adotando uma postura cautelosa. O Brasil apostou na posse de bola para tentar controlar o ritmo da partida, mas encontrou dificuldades na sua produção ofensiva.

A primeira chance foi do Equador que assustou em um bom arremate do lateral esquerdo Layan Loor que raspou o travessão de Mycael, aos dez minutos. Mas a participação ofensiva dos equatorianos praticamente não existiu na primeira etapa.

O Brasil só incomodou, de fato, aos 19 minutos. Alexsander levou vantagem sobre o marcador pelo lado esquerdo e cruzou. Endrick fez o cabeceio na pequena área e a bola passou perto da trave do goleiro Villa.

Logo depois, um lance confuso na área do Equador quase proporcionou o primeiro gol brasileiro na partida. A bola ficou viva e ninguém conseguiu finalizar para o gol. Khellven ficou com a sobra e finalmente bateu de esquerda obrigando Villa a difícil defesa.

Ligeiramente melhor no duelo, a equipe de Ramón Menezes deixou a desejar no momento de agredir o adversário. Isolado na frente, Endrick não teve a aproximação dos meias para buscar as tabelas e passou a tentar resolver tudo na individualidade.

John Kennedy, seu companheiro de ataque, não conseguiu levar vantagem nas arrancadas, esteve pouco inspirado nas jogadas individuais e foi facilmente anulado pela marcação equatoriana.

Na volta do intervalo, com Gabriel Pec na vaga de Maurício, o Brasil foi mais efetivo e incomodou mais a defesa do Equador com a marcação já na saída de bola. Melhor em campo, a seleção criou duas boas chances com John Kennedy e Andrey Santos.

No entanto, ao dar espaços na sua defesa, a equipe brasileira acabou castigada aos 13 minutos. O volante Patrick Mercado recebeu a bola na entrada da área e arriscou a finalização. A bola desviou em Arthur Chaves, enganou o goleiro Mycael e morreu no fundo das redes.

A resposta, porém, veio rapidamente. A desvantagem não desestabilizou o Brasil e, em uma bela assistência de Endrick, o placar ficou empatado. O camisa nove recebeu dentro da área, passou pelo marcador, e cruzou rasteiro. Marlon Gomes acompanhou a jogada e só rolou para o gol vazio: 1 a 1 aos 19 minutos.

Após o empate, Ramon Menezes tirou Endrick, principal referência no ataque da seleção pré-olímpica para a entrada de Marquinhos. O Brasil seguiu superior e, com um ritmo envolvente, obteve a virada aos 29 minutos.

Após boa trama ofensiva pela direita, o lateral direito Khellven deu uma boa assistência para Gabriel Pirani dentro da área. Ele arriscou o chute na primeira tentativa mas foi travado. A sobra ficou próxima ao seu pé esquerdo e, com um leve toque, o camisa sete mandou no canto e decretou a virada: 2 a 1 aos 29 minutos.

O Equador, depois de tomar a virada, foi para cima em busca do empate, mas parou no bom esquema defensivo armado por Ramon e teve de se contentar com a sua primeira derrota na competição.

FICHA TÉCNICA:

BRASIL 2 x 1 EQUADOR

BRASIL – Mycael; Khellen, Arthur Chaves, Lucas Frasson e Rikelme (Gabriel Pirani); Andrey Santos, Alexsander, Marlon Gomes e Maurício (Gabriel Pec); John Kennedy e Endrick (Marquinhos). Técnico: Ramón Menezes.

EQUADOR – Villa; Carlos Sánchez, Christian Garcia, Oscar Quiñónez e Layan Loor; Plúas (Ayovi), Patrick Mercado (Ochoa) e Vite; John Mercado, Obando e Medina (Perlaza). Técnico: Miguel Bravo.

GOLS – Patrick Mercado, aos 13, e Marlon Gomes, aos 19 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Arthur Chaves (Brasil); Christian García (Equador).

ÁRBITRO – Gustavo Tejera (URU).

RENDA e PÚBLICO – não divulgados.

ESTÁDIO – Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela