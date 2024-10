Brasil vence o Canadá e fecha primeira fase na liderança da Copa do Mundo de Futebol Maracanã

A seleção brasileira fechou a primeira fase na 1ª edição da Copa do Mundo de Futebol Maracanã que acontece na Costa do Marfim invicta após vencer o Canadá por 3×2 na última quarta-feira (02).

Com gols de Serginho, Vitinho e Danilo o time brasileiro garantiu a vitórias com o último gol marcado restando apenas 10 segundos para o término do jogo.

Com a vitória a seleção brasileira garantiu o primeiro lugar no grupo D e com isso enfrentará o time de Togo nessa sexta-feira (04) a partir das 16h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo com imagens pelo canal do Facebook da Rádio CÔTE D’IVOIRE (https://www.facebook.com/RADIOCOTEDIVOIRE).

Caso vença a partida dessa sexta-feira, o Brasil enfrentará o vencedor do jogo entre Benin e Bélgica no sábado (05). A seleção da casa, Costa do Marfim também garantiu vaga nas quartas de finais e jogará contra a Guiné; Burkina Faso e Canadá são os outros times classificados.

Nascido na Costa do Marfim nos anos de 1970, o futebol Maracanã – nome em homenagem ao estádio brasileiro – é praticado em quadra de futsal com 6 jogadores em cada equipe, sem a presença de goleiros, com a obrigação do gol acontecer dentro da área e com as partidas divididas em três tempos de 10 minutos cada.

O Brasil tem uma forte seleção representada por atletas da região do Circuito das Águas Paulista, como Danilo Bueno com passagens por times como Portuguesa (SP), Vitória (BA), Bragantino (SP), além de atuar em times na Arábia, Turquia e Tunísia e Adriano Paulista que já atuou no Bragantino e Ferroviária, atualmente no União Barbarense.

O Consórcio Circuito das Águas Paulista (CICAP) sediará na região a edição da Copa do Mundo de Futebol Maracanã de 2028 (em 2026 acontecerá em Camarões). A intenção foi formalizada em julho desde ano durante a visita da comitiva da Federação Internacional de Associações de Maracanã (FIMAA) ao Circuito das Águas Paulista, onde a organização visa principalmente expandir a modalidade na América Latina.

Presidente do CICAP, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha comentou na ocasião que “a candidatura do Circuito das Águas Paulista para sediar o Mundial de Maracanã pode impulsionar o turismo e a economia local, além de consolidar a modalidade no Brasil”.

Na delegação viajam os ex-atletas Fabio Gomes (ex-Palmeiras), Danilo Bueno (ex-Portuguesa e Bragantino), Adriano (ex-Barbarense), Carlinhos Gili (ex-São Paulo e São Carlense), entre outros.

A delegação conta com 11 atletas, sendo esses de 5 cidades do Circuito das Águas Paulista: Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, Lindóia e Pedreira, além de 4 membros da comissão técnica do consórcio. O material oficial da Seleção Brasileira de Maracanã é Ludi Sport.