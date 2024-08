Brasil vence Japão e sonha com vaga nas quartas do basquete

Com um inspirado Bruno Caboclo, o Brasil venceu o Japão por 84 a 102 nesta sexta-feira (2) pelo Grupo B do basquete masculino e ainda sonha com uma vaga nas quartas de final das Olimpíadas de Paris.

Caboclo foi o cestinha do jogo, com 33 pontos. Josh Hawkinson foi o destaque japonês, com 26 pontos.

A vitória colocou a seleção brasileira na terceira colocação do Grupo B e ainda com chance de classificação. O Brasil agora aguarda os resultados da última rodada dos Grupos A e C para saber se, pelos saldos finais, consegue ficar entre os dois melhores terceiros que avançam para o mata-mata.

A definição do futuro do Brasil acontece apenas no sábado (3). As partidas acontecem até às 16h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Brasil teve um início de jogo agressivo e aproveitou os erros do Japão para abrir vantagem no marcador. Precisando da vitória para seguir sonhando com um vaga nas quartas de final, a seleção brasileira contou com um inspirado Bruno Caboclo que marcou 15 pontos no primeiro quarto para sair na frente contra uma seleção japonesa que desperdiçava muitos chutes. O Brasil fechou a parcial em 31 a 20.

Seleção sofreu leve apagão no início do segundo quarto, mas se recuperou dentro da parcial e seguiu à frente. O Brasil deixou o Japão encostar nos minutos iniciais, mas se reabilitou no decorrer do jogo. As duas seleções, porém, fizeram os mesmos 24 pontos, deixando a seleção brasileira na frente pelo placar construído no primeiro quarto. O Brasil foi para o intervalo com 55 a 44.

Japão voltou melhor para o terceiro quarto e encostou no Brasil. Os japoneses voltaram do intervalo dispostos a uma virada e fizeram sua parcial com maior pontuação até então (29). A seleção brasileira seguiu à frente, fechando a parcial em 77 a 73, mas viu sua vantagem —crucial para avanças às quartas de final despencar.

Seleção foi para o tudo ou nada no último quarto, sacramentou a vitória e viu Caboclo ser cestinha. A seleção brasileira teve um último quarto focado em parar a reação japonesa e sacramentar a vitória para seguir sonhado com a classificação. Comandado por Bruno Caboclo, o Brasil fechou o jogo em 84 a 102 e agora torce por tropeços para festejar a vaga na próxima fase das Olimpíadas.