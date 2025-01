Brasil vence EUA e avança no Mundial de Handebol

A Seleção Brasileira masculina de handebol garantiu sua classificação para a fase seguinte do Mundial, ao vencer os Estados Unidos por 31 a 24, em partida realizada neste domingo (19), em Oslo, Noruega. Com esse resultado, o Brasil terminou a fase de grupos na segunda posição do Grupo E, acumulando duas vitórias e atrás apenas da seleção de Portugal, que se destacou com três triunfos e 100% de aproveitamento.

A equipe brasileira voltará a competir na próxima quarta-feira (22), enfrentando um adversário que será definido ao final das partidas deste domingo. No Grupo F, já estão confirmadas as seleções da Suécia e da Espanha, que se colocam como favoritas ao título. A terceira vaga do grupo ainda está em disputa entre Chile e Japão.

O jogo deste domingo foi crucial para o Brasil, especialmente após a derrota enfrentada na última sexta-feira (17) contra Portugal, onde perdeu por 30 a 26. Necessitando de uma vitória para avançar sem depender de outros resultados, a seleção brasileira encontrou dificuldades no primeiro tempo da partida, onde falhou na defesa e teve um desempenho aquém do esperado no ataque. O Brasil só conseguiu abrir o placar aos seis minutos com um gol de Rudolph Hackbarth, enquanto os norte-americanos chegaram a liderar o marcador com uma vantagem de 4 a 1.

Apesar da reação inicial que colocou o Brasil à frente em 6 a 5, o desempenho oscilou e os Estados Unidos foram para o intervalo vencendo por 12 a 10.

No segundo tempo, sob a direção do técnico Marcus Tatá, o time brasileiro voltou com uma postura mais rápida e eficiente, ajustando sua estratégia de contra-ataques. Em apenas oito minutos, conseguiu reverter a situação e assumir o controle do jogo até assegurar a vitória e garantir sua passagem à próxima fase. Os destaques da partida foram Rudolph, que foi o artilheiro com oito gols, e Joel, que contribuiu com sete gols.

Após a partida, Tatá comentou sobre o desempenho da equipe: “Precisamos parabenizar os Estados Unidos pelo primeiro tempo. Eles foram muito bem. Acredito que o Brasil sentiu um pouco de ansiedade na primeira parte da partida. Não conseguíamos parar o ataque deles e tivemos muita dificuldade em quadra, principalmente na transição para o ataque. No segundo tempo, defendemos melhor e conseguimos tirar alguns gols de contra-ataque que nos deu a vitória. Foi um resultado muito importante pelas circunstâncias da partida e pela necessidade da vitória para permanecermos na competição sem depender de outros resultados.”

O Mundial de Handebol deste ano conta com a participação de 32 seleções na primeira fase, divididas em oito grupos compostos por quatro equipes cada. As três melhores classificadas de cada grupo avançam para uma nova fase também em formato de grupos (quatro chaves com seis times cada). As duas melhores seleções de cada grupo garantirão vagas nas quartas de final, que segue no formato mata-mata. A final está marcada para o dia 2 de fevereiro em Oslo.