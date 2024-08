Brasil vence e vai às quartas no tênis de mesa por equipes

O Brasil está nas quartas de final do tênis de mesa masculino por equipes das Olimpíadas de Paris-2024.

As quartas de final acontecerão na quarta-feira (7), às 15h (de Brasília). O confronto dos brasileiros será contra os vencedores do duelo entre França e Eslovênia.

Vitor Ishiy fechou o confronto para o Brasil. O mesatenista de 28 anos já havia vencido nas duplas com Guilherme Teodoro. Hugo Calderano conquistou a outra vitória, também no simples.

VITÓRIA SUADA NAS DUPLAS

Ishiy e Teodoro colocaram o Brasil em vantagem. Na primeira partida do duelo, venceram a dupla portuguesa Tiago Apolónia e Marcos Freitas por 3 sets a 2.

Ishiy e Teodoro chegaram a abrir vantagens de seis e cinco pontos nos dois primeiros sets, porém não conseguiram sustentar vantagem. Apesar dos erros, os brasileiros cresceram no fim das parciais e venceram ambas, por 12 a 10 e 11 a 9.

Apolónia e Freitas cresceram nos sets seguintes e deixaram de permitir bons inícios aos brasileiros. A dupla europeia venceu os sets 3 e 4 por 11 a 7 e 11 a 8.

O último set foi acirrado e 11 pontos não bastaram para definir os vencedores. Ishiy e Teodoro nunca estiveram atrás no placar ao longo da parcial e venceram-na por 12 a 10.

CALDERANO DEU CONTA DO RECADO

Vitória mais tranquila do Brasil. Hugo Calderano, quarto colocado no torneio individual, superou o português João Geraldo por 3 sets a 0.

Calderano se salvou em desvantagem de 10 a 4. O placar traumático que lhe atormentou no primeiro set da semifinal individual contra Truls Moregard —ele perdeu a parcial após abrir tal margem— dessa vez foi superado. O brasileiro reverteu o cenário adverso e venceu a parcial por 13 a 11.

Sem novos sustos. Calderano melhorou no saque, não se colocou em buracos difíceis de sair e confirmou a vitória com naturalidade. O brasileiro venceu o segundo set por 11 a 5, e levou a melhor na última parcial por 11 a 7.

TEODORO TEM DERROTA ‘ESPERADA’

Portugal venceu o duelo no qual previa-se maior vantagem aos europeus. Marcos Freitas, melhor mesatenista do time português (#17 do mundo), enfrentou o brasileiro pior ranqueado, Guilherme Teodoro (#122). Freitas triunfou por 3 sets a 0, parciais 11/7, 12/10 e 11/4.

O segundo set foi o único com perspectiva de vitória brasileira. O brasileiro chegou a ter três set points, porém Freitas se salvou em todas as situações.

VITOR ISHIY DECIDIU

Ishiy venceu João Geraldo por 3 sets a 2 em um duelo equilibrado. O brasileiro e o português têm a mesma idade (28 anos), estão próximos no ranking mundial (o europeu é #71 e o sul-americano #85) e protagonizaram um confronto acirrado.

O brasileiro venceu primeira parcial longa. Ishiy chegou a abrir quatro pontos, Geraldo reduziu a diferença e exigiu pontos extras. No fim, o mesatenista sul-americano venceu por 14 a 12.

Resposta de Geraldo. O português foi mais consistente, embalou ótimas sequências e venceu as duas parciais seguintes por 11 a 8.

Ishiy não se rendeu. A quarta parcial permaneceu equilibrada do início ao fim, com ninguém abrindo mais que dois pontos de vantagem. O brasileiro venceu por 11 a 9. O último set teve ainda mais emoção, match points para os dois lados, e vitória de Ishiy por 14 a 12.