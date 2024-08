Brasil vence a Polônia no vôlei feminino liderando o grupo B

As comandadas do técnico Zé Roberto venceram a Polônia no vôlei feminino por 3 sets a 0 (25/21, 38/36 e 25/14) na tarde deste domingo (4). Brasileiras estavam engasgadas com a derrota contra a Polônia na Liga das Nações masculina, em julho.

Com o triunfo, o Brasil vai enfrentar a República Dominicana nas quartas de final. O duelo vai acontecer na terça-feira (6), com horário ainda a ser definido.

No Grupo B, a Polônia ficou com seis pontos e também se classificou. O Japão terminou com três e Quênia sem pontos.

As maiores pontuadoras da partida foram Gabi Guimarães (21 pontos) e Rosamaria (18). Thaisa, Ana Cristina e Ana Carolina marcaram cada uma dez pontos.

Apesar da vitória larga, as jogadoras foram discretas nas entrevistas pós-jogo. Thaisa falou em “cabeça no lugar e pé no chão” e Gabi chamou atenção para a disputa no segundo set.

“Fica um alerta porque hoje, no segundo set, tivemos a oportunidade de fechar e deixamos a Polônia crescer”, disse à TV Globo. “Nosso time tem experiência, a gente sabe como são os Jogos Olímpicos. Pézinho no chão e recomeçar, vamos com tudo para as quartas de final.”

Thaisa também seguiu o tom moderado. “Classificou, beleza, está ótimo. Evoluímos como grupo, entendemos o que precisamos fazer e melhorar. Mas é agora que está valendo. Todo jogo é uma final. Cabeça no lugar e pé no chão.”

O JOGO

Alexandre Loureiro/COB

1º Set

Brasil vira no primeiro set. A Polônia começou o jogo bem e chegou a abrir três pontos de vantagem, mas a seleção brasileira virou e fechou com certa tranquilidade. A atuação verde e amarela contou com bom momento de Thaisa, Rosamaria e Gabi. Placar final foi de 25 a 21.

2º Set

Polônia reage e assusta. O Brasil se manteve constante, dominou as ações e esteve à frente do placar em quase todo o segundo set – chegou a fazer 24 a 20. Na reta final, porém, a Polônia, com destaque para Stysiak, reagiu, virou e teve chance de fechar. O set foi longo (o maior das Olimpíadas até aqui) e o time de José Roberto Guimarães venceu por 38 a 36.

3º Set

Brasil garante vitória. A seleção começou o terceiro set ligada e conseguiu abrir uma vantagem que foi bem administrada. Apesar de alguns “cochilos” nos ataques, o Brasil chegou a ter 20 a 10 no placar. Carol, com os bloqueios, e Rosamaria, nos ataques, foram os nomes de maior destaque. A Polônia, por sua vez, tentou achar soluções, mas teve muita dificuldade para alterar o cenário da partida. Na reta final, Ana Cristiana acertou dois aces e levou o ginásio à loucura.