Brasil terá atletas do Centro Olímpico no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) convocou oito atletas do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP), equipamento mantido pela Prefeitura de São Paulo, para o Campeonato Sul-Americano Sub-20, que será disputado no Peru entre os dias 12 e 14 de julho. Também foram convocados para integrar a Comissão Técnica os treinadores Alexandre Moratto e Rogério Wellington.

Ao todo, o Atletismo Brasil terá na competição 60 atletas, sendo 28 no feminino e 32 no masculino. O Sul-Americano Sub-20 de julho será uma edição extra do campeonato, que é disputado a cada dois anos, tendo a última edição em Bogotá, na Colômbia, em 2023. Como a cidade de Lima receberá o Campeonato Mundial Sub-20 no fim de agosto, a competição servirá como evento-teste.

Veja quem são os atletas do Centro Olímpico convocados

Equipe feminina

Julia Santos Calabretti – salto com vara

Luiza Camargos Batista – salto com vara

Vanessa Sena dos Santos – salto em distância – 100 m

Equipe masculina

Wesley Henrique Dionisio da Silva – 100 m – 200 m

Carlos Eduardo Lara Domingos – 800 m

Odair Gonçalves de Aguiar Junior – 110 m com barreiras

Gustavo Almeida da Silva – 3.000 m com obstáculos

Renan Firakawa Akamine – salto em distância

No Sul-Americano de 2023, o Brasil manteve sua hegemonia e foi o campeão geral em número de pontos. A seleção brasileira somou 44 medalhas, sendo 15 de ouro, 14 de prata e 15 de bronze.

Sobre o Centro Olímpico

O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa (COTP) é um equipamento da Prefeitura de São Paulo, administrado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), voltado à formação de atletas de alto rendimento. O Centro Olímpico conta com 1.400 atletas e oferece 15 modalidades esportivas, todas olímpicas: Atletismo, Basquete, Basquete 3×3, Boxe, Breaking, Futebol, Ginástica Artística, Handebol, Judô, Levantamento de Peso (LPO), Luta Olímpica, Natação, Taekwondo, Vôlei e Vôlei de Praia.

Sua estrutura conta com piscina, pista de atletismo, campo de futebol, quadras, academia, tatame, etc. Ídolos do esporte nacional, como Montanaro (vôlei), Amauri (vôlei), Fofão (vôlei), Hortência (basquete), Ricardo Prado (natação) tiveram passagem pelo Centro Olímpico. Muitas das jogadoras da Seleção de Futebol Feminino começaram no campo do COTP.