Brasil tem mais de 114 mil postes com fiação irregular

Um levantamento exclusivo realizado pela Mapzer, startup brasileira de inteligência artificial para zeladoria urbana, identificou 114.097 mil postes com fiação irregular em mais de 100 municípios do país ao longo de 2024. Este problema não representa apenas poluição visual, mas também um grave risco à segurança da população. Segundo o Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), entre 2009 e agosto de 2024, ocorreram mais de 36 mil acidentes envolvendo fiações irregulares no Brasil, com mais de 4 mil mortes registradas no período.

Dos 32 monitoramentos realizados pela startup, os postes com fios soltos ocupam a 9ª posição entre os problemas mais recorrentes. “O que vemos é um aumento preocupante no número de ocorrências relacionadas aos fios soltos, e pouco está sendo feito para conter o problema. Mas temos também exemplos positivos, como no caso de Florianópolis, onde o prefeito decidiu agir e enfrentar essa questão de frente”, destaca Paulo Machado, diretor executivo da Mapzer.

Na capital catarinense, duas operações coordenadas pela prefeitura removeram mais de nove toneladas de fios soltos de postes em áreas críticas da cidade durante agosto e outubro. Foram mais de 7.8 quilômetros de fios removidos.

“Esse tipo de operação é destaque em diversos fatores positivos da nossa cidade. Temos, além da limpeza e menor poluição visual, a maior segurança promovida pela operação. Estamos trabalhando em locais de maior necessidade, com operação da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, em conjunto com a Celesc e as empresas parceiras. Os produtos da remoção tomam um novo destino e deixam de ser apenas restos largados pela cidade”. afirma Topázio Neto, prefeito de Florianóplis.

Para Paulo Machado, esse tipo de iniciativa é uma prova de que tecnologia e gestão pública podem caminhar juntas. “Em quatro anos de operação, nós já ajudamos várias cidades ao redor do país a enfrentar problemas urbanos com mais eficiência. Com o apoio do mapeamento da Mapzer, os municípios têm acesso a dados precisos que orientam ações como essa de Florianópolis de forma estratégica e com muito mais rapidez, para proteger a população e melhorar a infraestrutura urbana”, afirma.

Com mais de 5 milhões de ocorrências mapeadas em quatro anos, a Mapzer é pioneira no monitoramento urbano por meio de inteligência artificial, sendo capaz de identificar problemas como buracos nas vias, iluminação pública deficiente, lixo irregular e rachaduras. Com sua frota equipada, o sistema garante cobertura de 100% do perímetro urbano dos municípios onde atua. Além de contribuir para a segurança da população, a tecnologia da startup também ajuda a otimizar os recursos financeiros e de tempo dos municípios.

“Nosso trabalho vai além de identificar irregularidades. As cidades precisam de soluções que acompanhem a velocidade da urbanização e ofereçam um monitoramento constante da infraestrutura. Por isso, queremos ser parceiros das prefeituras, auxiliando na priorização das ações e na construção de cidades mais ágeis, inteligentes e seguras. Quando problemas como fios soltos, que causam mortes e acidentes, são tratados com seriedade, o impacto na qualidade de vida é imediato”, conclui Paulo Machado.