Brasil tem alerta de temporais

O Brasil se prepara para enfrentar condições meteorológicas adversas nos próximos dias, com a intensificação das chuvas em diversas regiões a partir desta quinta-feira, 21 de setembro. De acordo com previsões meteorológicas, precipitações significativas, acompanhadas de raios e acumulados que podem superar os 50 milímetros, são esperadas desde Rio Branco até Vitória.

Regiões abrangendo o sul do Amazonas, grande parte do Centro-Oeste, Minas Gerais, bem como o interior de São Paulo, Paraná e o oeste de Santa Catarina estão sob alerta devido à previsão de chuvas intensas.

Uma nova frente fria está em formação ao longo do litoral sudeste do país. Esse sistema está associado a um cavado atmosférico — um fenômeno que intensifica os ventos em altitudes elevadas — e é esperado que provoque instabilidades significativas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, conforme alertado pela Climatempo.

No Nordeste, o aumento da nebulosidade deve resultar em pancadas de chuva a partir do dia 24, com maior concentração no centro-sul da Bahia. As previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indicam que a faixa central do país também deverá experienciar chuvas expressivas a partir de amanhã. Até terça-feira, 26 de setembro, os acumulados podem variar entre 150 e mais de 220 milímetros.

Para as capitais brasileiras, o Inmet divulgou projeções das temperaturas para os próximos dias, indicando como essas condições climáticas impactarão as diferentes regiões.