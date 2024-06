Brasil tem 112 atletas nos Jogos do BRICS, em Kazan, na Rússia

Entre 11 e 23 de junho, a cidade de Kazan, na Rússia, recebe a 7ª edição dos Jogos do BRICS 2024, competição multiesportiva organizada anualmente pelos países-membros do bloco (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e pelos recentemente incorporados Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos).

O Brasil embarcou com 112 atletas para disputar 15 modalidades. Um termo de colaboração celebrado entre Ministério do Esporte e Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) permitiu o envio da delegação. A edição terá caráter de megaevento, pois, além dos integrantes do BRICS, haverá aproximadamente 60 nações convidadas.

São 27 modalidades em disputa: boxe, break, vôlei de praia, handebol de praia, caiaque e canoagem, remo, judô, karatê, koresh, atletismo, tênis de mesa, natação, saltos ornamentais, sambo, nado sincronizado, skate, wrestling, ginástica artística, tênis, wushu, esgrima, basquete “phygital”, futebol “phygital”, ginástica rítmica, xadrez, levantamento de peso e badminton.

“Nosso time, por certo, chega a Kazan em plenas condições de conquistar importantes vitórias, o que reafirma a posição do Brasil entre as grandes potências mundiais do esporte. Mas, para além das vitórias, nossos atletas vestirão as cores da nossa bandeira em sinal de harmonia, como quem ostenta um símbolo inconfundível da paz entre as nações”, disse o ministro do Esporte, André Fufuca. Em 2025, será a vez de o Brasil assumir a Presidência do BRICS e de organizar a competição em território brasileiro, atribuição que por tradição é do país que preside o bloco.

DIFERENÇAS – Alguns dos esportes disputados em Kazan são pouco comuns no Brasil, mas o interesse por eles cresce e a cada dia surgem novos adeptos. Badminton, phygital games, sambo, wrestling e wushu são algumas das modalidades que terão brasileiros.

Considerado o mais veloz entre os esportes que utilizam raquete, o badminton tem o objetivo de rebater uma peteca e atingir a área do adversário. Pode ser praticado em duplas ou individualmente, em áreas separadas por uma rede, semelhante à de tênis. A velocidade da peteca pode chegar a quase 300 km/h. O esporte olímpico é disputado em um total de três games. Vence a partida quem ganhar dois games primeiro. Cada um é composto por 21 pontos.

Os phygital games são novas modalidades competitivas que mesclam atividades esportivas reais e virtuais. Os jogos têm início no videogame e terminam no esporte real tradicional, utilizando os mesmos atletas, que devem atuar de forma híbrida, tanto como atletas de games como atletas de esportes reais. São mais de dez modalidades esportivas phygital.

De origem russa, o sambo é uma arte marcial moderna, com técnicas de esportes de combate. Existem duas variantes: o sambo esportivo, focado em competições e lutas, e o sambo de combate, voltado para defesa pessoal e uso militar. A luta mistura artes marciais tradicionais, principalmente o judô e estilos de wrestling praticados na Rússia e nos países da antiga União Soviética. As regras são semelhantes às do judô competitivo.

Esporte olímpico, o wrestling usa técnicas de agarramento, arremessos, derrubadas, chaves, pinos e outros golpes, praticado com dois ou mais competidores. Técnicas de wrestling foram incorporadas por outras artes marciais, bem como por sistemas militares de combate corpo a corpo. Como esporte, com exceção do atletismo, é o esporte mais antigo do qual se tem conhecimento, sendo praticado competitivamente ao longo dos séculos até os dias atuais.

O wushu é uma arte marcial chinesa que se assemelha ao kung fu. A modalidade tem como conteúdo principal movimentos de ataque e defesa que se expressam por meio de rotinas (taolu) e de combate (sanda), visando tanto ao aperfeiçoamento físico quanto ao espiritual.