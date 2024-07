Brasil sofre virada do Japão nos acréscimos e vê grupo embolar

O Brasil esteve perto de garantir a classificação às quartas de final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris neste domingo (28), mas tomou a viradas nos acréscimos e vai lutar para avançar na última rodada, contra a Espanha.

Com o resultado, a equipe de Arthur Elias permanece com três pontos, enquanto o Japão venceu a primeira em Paris. A Espanha, que tem três, e Nigéria, ainda sem pontos, entram em campo neste domingo (28).

A seleção verde e amarela vai enfrentar a Espanha na quarta-feira, às 12h (de Brasília). O Japão tem a Nigéria pela frente, no mesmo dia e horário.

Vale lembrar que o torneio reúne 12 equipes divididas em três grupos. Passam à próxima fase as duas seleções mais bem pontuadas de cada chave, além das duas melhores terceiras colocadas.

O Brasil, em caso de vitória, garantiria vaga. Isso porque, o Canadá, que integra o Grupo A, foi punido após casos envolvendo espionagem e tem, agora, 3 pontos negativos. Assim, nesta chave, não há possibilidade de o terceiro colocado alcançar seis pontos.

Como foi o jogo

A seleção brasileira teve seis mudanças para este jogo contra o Japão, em relação à estreia diante da Nigéria. O técnico Arthur Elias usou uma nova regra do COI para utilizar jogadoras em stand by na lista após a contusão de três atletas, Tamires, Adriano e Yaya.

Neste cenário, o time verde e amarelo foi a campo com uma formação com três zagueiras, em 3-4-3 na prática, com as laterais avançando como pontas quando o time atacava. As comandadas de Arthur Elias conseguiram pressionar a saída de bola das japonesas, mas pecavam nas finalizações das jogadas.

O Japão, por outro lado, apostava na transição em velocidade e teve as oportunidades mais claras, ambas com Tanaka – primeiramente recebeu na área sem marcação e bateu para fora, e depois cobrou pênalti e parou em defesa de Lorena.

Arthur Elias entendeu que o Brasil “perdeu campo” nos minutos finais do primeiro tempo e acertou nas mudanças para a etapa final. Ele colocou Tarciane, Ludmila e Jheniffer, e viu as duas últimas participarem do lance do gol.

O jogo ganhou contorno parecido com o do primeiro tempo. Após um momento de pressão do Brasil, onde pôde até aumentar a vantagem, o Japão começou a achar espaços e levou perigo à defesa brasileira. Lorena teve de fazer boas defesas para evitar o empate, mas seria questão de tempo a felicidade japonesa.

A pressão do time de Futoshi Ikeda surtiu efeito. Nos minutos finais, o Japão foi à frente e, em jogada na área, a bola bateu no braço de Yasmin. Desta vez, Lorena não conseguiu evitar. O gol teve impacto no Brasil, e animou as japonesas.

A equipe verde e amarela ainda se recuperava quando viu a equipe adversária alcançar a vitória. Em uma jogada com erros brasileiros, Tanikawa bateu de primeira, e encobriu Lorena.

Lances importantes

Para fora! Aos 18 minutos do 1º tempo, Miyazawa avançou pela direita e cruzou rasteiro. Tanaka, na área, bateu de primeira e mandou à direita do gol do Brasil.

Passou perto. Aos 22 minutos do 1º tempo, Yasmim cobrou escanteio, e Rafaelle apareceu na primeira trave para desviar de cabeça. A bola passou com perigo à esquerda do gol.

Defendeu! Aos 45 minutos do 1º tempo, Moriya chutou da entrada da área e a bola bateu no braço de Rafaelle. Pênalti. Tanaka cobrou e Lorena defendeu.

1×0. Aos 10 minutos do 2º tempo, Marta deu bonito lançamento para Ludmila. Ela ganhou na velocidade e acionou Jheniffer, que bateu para abrir o placar.

Lorena de novo. Aos 21 minutos do 2º tempo, Tanaka recebeu na entrada da área e finalizou. Lorena fez boa defesa.

1×1. Aos 45 minutos do 2º tempo, a bola pegou no braço de Yasmim na área. Na cobrança Kumagai fez.

1×2. Aos 46 minutos do 2º tempo, o Brasil errou na saída de bola, Tanikawa finalizou do meio da rua, encobriu Lorena.