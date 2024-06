Brasil sofre mais duas derrotas e dá adeus às duplas em Roland Garros

O domingo não foi bom para as duplas brasileiras que entraram em quadra em Roland Garros.

Primeiro, na Quadra 5, fazendo sua primeira partida da carreira em um slam profissional, Orlandinho e Zormann foram superados pelos cabeças de chave 2, o indiano Rohan Bopanna e o australiano Matt Ebden: 7/5, 4/6 e 6/4.

Pouco depois, na Quadra 7, em jogo válido pela segunda rodada, o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos tiveram suas chances, mas acabaram derrotados pelos italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, que são os cabeças de chave 11 em Roland Garros. A partida teve parciais de 7/5 e 7/5.

Com os resultados deste domingo, chega ao fim a participação brasileira entre os adultos em Roland Garros. Após seis derrotas em seis jogos nas chaves de simples, o grupo verde-e-amarelo somou apenas duas vitórias nas duplas, que vieram nas estreias de Melo/Matos e Thiago Wild, que jogou ao lado do argentino Sebastian Báez. Wild e Báez, contudo, desistiram do torneio antes da segunda rodada porque o brasileiro sentiu dores na região do abdômen.