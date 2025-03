Brasil sofre goleada histórica para a Argentina em Eliminatórias

A Seleção Brasileira de Futebol sofreu uma das suas piores derrotas em 61 anos ao perder por 4 a 1 para a Argentina, na noite da última terça-feira (25), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Com esse resultado, o Brasil não apenas amargou uma derrota significativa, mas também se afastou da liderança nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com a vitória, os argentinos garantiram sua classificação para o torneio que será realizado em 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. A Seleção Brasileira, por sua vez, caiu da segunda para a quarta posição na tabela, somando apenas 21 pontos, dez a menos que seus rivais sul-americanos.

O próximo desafio do Brasil será contra o Equador em junho, com uma partida adicional contra o Paraguai programada para a mesma janela de datas FIFA. Embora existam possibilidades de classificação, a continuidade do técnico Dorival Júnior até o torneio permanece incerta diante dos recentes resultados.

Análise do Jogo

A partida começou de forma alarmante para o Brasil. Nos primeiros dois minutos, a equipe ainda não havia tocado na bola e logo viu-se em desvantagem após um gol da Argentina aos 3 minutos. O primeiro gol foi fruto de uma falta cometida por Raphinha que resultou em um rápido ataque argentino culminando no gol de Julián Álvarez.

Após essa rápida abertura do placar, os torcedores argentinos começaram a entoar gritos de “olé”, sinalizando o domínio total da partida. O segundo gol veio aos 12 minutos, quando Enzo Fernández aproveitou uma bola mal defendida dentro da pequena área brasileira.

A Seleção Brasileira tentou reagir e conseguiu marcar seu único gol aos 26 minutos com Matheus Cunha, que aproveitou uma falha do defensor Romero. No entanto, essa reação não foi suficiente para mudar o rumo do jogo. A Argentina ampliou novamente a vantagem antes do intervalo com um gol de Mac Allister após um escanteio.

No segundo tempo, embora o Brasil tenha conseguido arriscar mais ao gol, as finalizações foram ineficazes e pouco ameaçadoras. O quarto gol argentino veio aos 22 minutos da etapa complementar, marcado por Simeone após um cruzamento preciso que atravessou toda a defesa brasileira.

O desempenho da Seleção foi criticado tanto pela sua falta de organização defensiva quanto pela dificuldade em criar jogadas ofensivas consistentes. A equipe se mostrou vulnerável durante todo o jogo, levando à frustração tanto dos jogadores quanto dos torcedores.

Próximos Passos

Com essa derrota expressiva, as expectativas sobre a Seleção Brasileira são desafiadoras à medida que se aproxima a Copa do Mundo. A equipe terá que se preparar intensamente para os próximos jogos e buscar soluções eficazes para reverter sua situação nas eliminatórias.

Dados da Partida

Eliminatórias – 14ª Rodada – 25/03/2025

Argentina (4): Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico (Medina, 30’/2ºT); De Paul, Paredes (Palacios, 35’/2ºT), Enzo Fernández e Mac Allister (Nico Paz, 30’/2ºT); Almada (Simeone, 22’/2ºT) e Álvarez (Corrêa, 35’/2ºT).

Martínez; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico (Medina, 30’/2ºT); De Paul, Paredes (Palacios, 35’/2ºT), Enzo Fernández e Mac Allister (Nico Paz, 30’/2ºT); Almada (Simeone, 22’/2ºT) e Álvarez (Corrêa, 35’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni

Lionel Scaloni Brasil (1): Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz, INT) e Guilherme Arana; André (Éderson, 38’/2ºT), Joelinton (João Gomes, INT), Raphinha, Matheus Cunha (Savinho, 22’/2ºT) e Rodrygo (Endrick, INT); Vinícius Júnior.

Bento; Wesley, Marquinhos, Murillo (Léo Ortiz, INT) e Guilherme Arana; André (Éderson, 38’/2ºT), Joelinton (João Gomes, INT), Raphinha, Matheus Cunha (Savinho, 22’/2ºT) e Rodrygo (Endrick, INT); Vinícius Júnior. Técnico: Dorival Júnior

Dorival Júnior Gols: Álvarez (3′), Enzo Fernández (12′), Matheus Cunha (26′), Mac Allister (36′) e Simeone (25′ segundo tempo).

Álvarez (3′), Enzo Fernández (12′), Matheus Cunha (26′), Mac Allister (36′) e Simeone (25′ segundo tempo). CARTÕES AMARELOS: Tagliafico, De Paul, Almada, Otamendi e Enzo Fernández (A); Murillo, Raphinha e André (B).

Tagliafico, De Paul, Almada, Otamendi e Enzo Fernández (A); Murillo, Raphinha e André (B). Árbitro: Andre Rojas com auxílio de Alexander Guzman e Richard Ortiz. VAR: John Perdomo.

Andre Rojas com auxílio de Alexander Guzman e Richard Ortiz. VAR: John Perdomo. Local: Monumental de Núñez – Buenos Aires.

Próximo jogo:

Quinta-feira – 5/6 – Equador x Brasil