Brasil sedia a Copa do Mundo Feminina de 2027 com novas perspectivas

A Fifa confirmou oficialmente as datas da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O torneio está agendado para ocorrer entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027, com a final marcada para um domingo. O anúncio foi feito em uma reunião do Conselho da Fifa em Zurique, Suíça, nesta terça-feira, 10 de dezembro.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, expressou entusiasmo sobre o evento: “A Copa do Mundo Feminina da Fifa Brasil 2027 já está tomando forma e mal podemos esperar pelo jogo de abertura na quinta-feira, 24 de junho de 2027, além de todas as partidas rumo à final no domingo, 25 de julho de 2027”.

Este será um momento histórico, pois será a primeira vez que a Copa do Mundo Feminina será realizada na América do Sul. Esse feito é um reflexo do empenho do Governo Federal em trazer o torneio ao país. O ministro do Esporte, André Fufuca, destacou: “Era um desejo do presidente Lula e estamos trabalhando, junto à CBF [Confederação Brasileira de Futebol], para organizar a maior e melhor Copa da história. O Brasil está pronto: temos estádios, logística e toda a infraestrutura necessária para o torneio. O Governo Federal desempenhará um papel crucial”. A expectativa é que as cidades-sede sejam anunciadas no início de 2025.

A realização deste mundial está alinhada com as políticas governamentais que visam aumentar a participação feminina no futebol. O Ministério do Esporte está à frente da Estratégia Nacional para o Futebol Feminino, implementando diversas ações que reforçam o compromisso do governo em promover o protagonismo das mulheres no esporte e em outras áreas sociais.

CAMPANHA – Para divulgar o evento, o Ministério lançou a campanha “Está Tudo Pronto”, que conta com a participação das jogadoras Cristiane e Tainá, ambas destaques da Seleção Brasileira, além da ex-jogadora Daniela. A iniciativa visa celebrar a tradição do Brasil em sediar grandes eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos Rio 2016.

A campanha enfatiza que os estádios, aeroportos, rede hoteleira e toda a infraestrutura logística estão devidamente preparados e testados. Além disso, destaca a hospitalidade e receptividade do povo brasileiro. Esta competição representa uma oportunidade ímpar para promover a igualdade de gênero, valorizar o futebol feminino e empoderar as mulheres por meio do esporte.

Segundo as estimativas, caso todos os ingressos sejam vendidos, esta edição poderá ser a primeira a ultrapassar dois milhões de torcedores nos estádios, com uma expectativa total de público em torno de 2,3 milhões.

PARTICIPANTES – A Copa do Mundo Feminina contará com 32 seleções. Destas, 29 vagas serão decididas através dos torneios classificatórios organizados pelas confederações continentais. Como anfitrião do evento, o Brasil garantiu automaticamente uma das três vagas destinadas à Conmebol (América do Sul). As vagas restantes serão distribuídas da seguinte maneira: 11 para a Uefa (Europa), seis para a AFC (Ásia), quatro para a CAF (África), quatro para a Concacaf (Américas do Norte e Central) e uma para a OFC (Oceania).