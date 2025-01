Brasil se consolida como líder global em carne bovina

O ressurgimento da mosca-da-bicheira Cochliomyia hominivorax na América Central e no México trouxe à tona preocupações sanitárias em escala global. Essa praga, erradicada há décadas na América do Norte, já gerou danos financeiros expressivos, especialmente pela suspensão das exportações mexicanas para os Estados Unidos.

Impacto da crise no México e América Central

O México, reconhecido como um dos maiores exportadores de gado vivo das Américas, enfrenta uma crise econômica sem precedentes. Segundo a Confederação Nacional de Organizações Pecuárias do México, o embargo norte-americano às exportações mexicanas já resultou em perdas estimadas em US$ 3 bilhões. Somente no estado de Chihuahua, mais de 110.000 cabeças de gado ficaram sem destino, gerando perdas semanais de até US$ 30 milhões.

Enquanto isso, países como Panamá, Costa Rica e Honduras também sofrem com os efeitos da miíase, uma infecção causada pelas larvas da mosca-da-bicheira, contabilizando mais de 40.000 casos entre 2023 e 2024.

Brasil: Potência em carne bovina e sanidade

O cenário crítico no México abre oportunidades para o Brasil expandir sua relevância geoestratégica como principal fornecedor de carne bovina. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), 2023, o país exportou mais de 2,3 milhões de toneladas de carne, gerando receitas de US$ 10,2 bilhões. A robustez das práticas sanitárias brasileiras é um diferencial competitivo, mas desafios como a ampliação da rastreabilidade ainda precisam ser superados para acessar mercados mais rigorosos, como o europeu e o asiático.

O governo brasileiro anunciou planos para implementar um sistema nacional de rastreamento até 2027, fortalecendo a conformidade com padrões internacionais de segurança alimentar e sustentabilidade. Frente à lacuna deixada pelo México, o Brasil pode gerar um adicional estimado em US$ 1 bilhão em receitas nos próximos meses, consolidando sua posição como ator estratégico no mercado global.